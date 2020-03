Coronavirus.- Col·lectius es mostren "preocupats" pels seus negocis amb la suspensió de Falles i demanen ajudes "ja"

Aquests col·lectius s'han reunit aquest dijous amb el portaveu de Ciutadans (Cs) en l'Ajuntament de València, Fernando Giner, i amb la regidor Empare Picó, per a analitzar les possibles conseqüències després de l'ajornament de les Falles.

Giner ha aprofitat la trobada per a anunciar que pensa presentar una moció perquè s'aporte una ajuda econòmica a tots els que tenen una activitat relacionada amb les Falles -artistes, pirotècnics, floristes, bandes de música, etc-. "La decisió d'ajornament generarà un gran impacte econòmic sobre molts col·lectius que pot ser irreparable si no s'ajuda des de l'Administració", ha sentenciat.

Al seu juí, la decisió d'ajornar "es podia haver pres abans" i "potser ara ja estaríem executant solucions". "Si açò s'hi haguera coordinat i planificat a temps, ara parlaríem d'executar decisions", ha asseverat.

Per la seua banda, els col·lectius han mostrat les seues pors i incerteses. En concret, Antonio García, de Pirotécnia del Mediterráneo, ha manifestat que el seu col·lectiu es troba amb els magatzems plens de material, amb el que ni poden augmentar la quantitat ni tampoc seguir treballant.

"Nosaltres, en concret, teníem contractats per a quatre dies 200.000 euros que ja estan fabricats, embalats... I ara estem començant a desfer tot. Hem d'estudiar retallar plantilles perquè tenim els magatzems plens i no podem seguir treballant", ha manifestat.

I ha agregat: "La nostra temporada gran és en Falles i al juliol. Ara ens anem a veure amb molt treball i cal buscar solucions. Estem bastant preocupats pel que va a passar. L'ideal haguera sigut cremar... Si les aglomeracions de més de 1.000 persones era el problema, no conec cap 'mascletà' de barri que aglutine a més de 500 persones", ha dit.

Per la seua banda, Amparo Úbeda, de Floristeria Amparo Jordá, ha lamentat que cada florista té com a mínim entre 10.000 i 12.000 clavells en la tenda sense poder donar-li eixida, "i cal pagar-los, perquè el proveïdor també vol cobrar", ha assenyalat. "Hem sentit algunes ajudes però els floristes sempre som els últims en la festa, els grans oblidats", ha lamentat.

Així mateix, Eduardo, d'Eugenia Puertes Indumentaristas, ha criticat que "en cap moment cap organisme" s'ha posat en contacte amb ells per a veure l'impacte econòmic, que ha qualificat com a "astronòmic". "No tenim ajuda i tampoc ens lleven impostos. Se'n va fent la pilota cada vegada més gran", ha postil·lat.

Per la seua banda, Carles Ruiz Estislistas, perruquer de falleres, i Tere, de Kheops, han lamentat les "innombrables" pèrdues que han d'afrontar. "Ara ens trobem en una situació d'haver-hi mercat molts productes que no van a tindre eixida perquè no anem a pentinar a falleres i, no obstant açò, cal pagar. A mi ja em passen les lletres i no facture per a poder pagar-ho. Em plantege tancar la perruqueria aquests dies perquè no tinc treball", ha assenyalat Ruiz.

"ANEM A INTENTAR MINIMITZAR"

El president de la Federació de Falles de Primera A, Paco Romero, ha indicat que cal intentar "minimitzar" situacions i ha afirmat que "pitjor seria que no hi haguera res" -en referència al fet que no se n'anaren finalment a celebrar les Falles durant aquest exercici-.

A partir de hui, ha comentat, hi haurà una anàlisi de falla per falla per a veure la necessitat de cadascuna respecte als monuments plantats. "La intenció és, primer, retirar, i si no es pot, veure si cal arribar a cremar", ha recordat, i ha puntualitzat que l'Ajuntament s'ha compromès a intentar buscar major finançament per a les Falles de 2021 davant el minvament previst per la situació.