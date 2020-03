Coronavirus.- Bonig ofereix la seua lleialtat a Puig i planteja un pla d'actuació immediata de 1.000 milions

Així s'ha pronunciat durant la seua intervenció en el ple monogràfic que celebren Les Corts Valencianes per a abordar l'impacte de la pandèmia a la Comunitat Valenciana, en el qual ha comparegut el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a donar compte de les mesures sanitàries i econòmiques que se'n van a adoptar.

El propi Puig ha agraït l'actitud de "lleialtat institucional" de la presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, "exemple de democràcia amb un debat seré i digne de la societat valenciana" i ho ha contraposat al realitzat pel portaveu de Ciutadans, Toni Cantó.

Bonig ha afirmat que hi ha cinc milions de valencians "desorientats i preocupats pel seu futur", per la qual cosa ha oferit a Puig lleialtat malgrat les diferències que hagen tingut i vagen a seguir tenint, ja que "hui no és el moment" ni d'exigir responsabilitats polítiques ni d'un altre tipus, "que les hi ha i el PP les demanarà, però no és el moment".

El principal, ha subratllat, és la salut dels valencians i des de les institucions cal transmetre confiança en el sistema sanitari que s'ha construït "entre tots". Ha recordat que també el PP va viure moments durs i sap el que és prendre decisions complicades i la "solitud" que se sent quan l'oposició "no està a l'altura".

Segons ha dit, el PPCV vol ser propositiu i per açò ha plantejat eixe pla d'acció immediata amb mesures sobre l'ocupació, la sanitat, el suport a pimes i autònoms, la conciliació i el suport de les tradicions.

En concret, ha desgranat algunes mesures en l'àmbit sanitari, entre elles dissenyar circuits tancats i dotar d'espais d'aïllament a centres de salut i hospitals per a evitar els contagis; el reforç amb almenys 2.000 professionals sanitaris i de servicis socials, més mesures de protecció per a ells, protocols específics de desinfecció de tots els edificis públics i privats on s'hagen donat positius i un pla de reserva de professionals jubilats capacitats per si fa falta personal.

En el plànol econòmic, proposa una bonificació íntegra de la quota d'autònoms afectats, línies de subvencions per a pimes que assumisquen el 75% del cost de personal que haja de contractar, ajudes directes per la paralització de xicotetes empreses i pimes o la deducció en la declaració de la renda de 1.500 euros a familiars que es facen càrrec de menors discapacitats o majors per a una plena conciliació laboral i familiar.

FALLES

Respecte a les Falles i la Magdalena, ha plantejat una línia d'ajudes que cobrisca el 100% del cost real invertit en les falles per totes les comissions dels 130 municipis de la Comunitat on es planten i de les 19 gaiates, així com una línia d'ajudes a fons perdut per a la Federació d'Artistes Fallers i Foguerers per a assumir el cost del desmuntatge, transport i emmagatzematge.

Bonig ha indicat que ofereix lleialtat però reclama transparència i informació a l'oposició, i ha recordat que en aquests moments Puig no representa a unes sigles sinó "a 5 milions de valencians que estan esperant una resposta ja".

Si se'ls va a demanar sacrifici, la Generalitat ha de fer-ho també, segons Bonig, i ha de reduir en un 30% el nombre d'alts càrrecs i assessors, reduir en un 30% el gasto del sector públic per a destinar-ho a eixe pla immediat i comprometre's a no crear més organismes i posar fi a les "ajudes discrecionals" per a posar els diners on més es necessita.

La líder del PPCV ha conclòs la seua intervenció amb una oració a la patrona de València, la Mare de Déu dels Desamparats, en aquests "moments de dificultat": "Empara'ns senyora i mare nostra, empara les nostres famílies, als nostres pobles, a la nostra Espanya i al nostre món actual. Dona a tots pa, abric i amorosa llar, que ens protegisca a tots els valencians".