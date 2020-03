Pina (CCOO) pide seguir "a rajatabla" las recomendaciones en los puestos de trabajo

En una rueda de prensa en la sede de CCOO, Pina ha señalado que esta crisis es "una situación desconocida para todos en general, gobiernos, organizaciones sociales e incluso medios de comunicación".

Por ello, ha afirmado que están intentando es estar "coordinados con las diferentes administraciones y con organizaciones empresariales para que las decisiones que se vayan tomando se puedan asimilar de una manera rápida".

Ha opinado que se está acometiendo esta crisis del coronavirus "de una manera adecuada". Así, ha pedido que se cumplan "a rajatabla" las recomendaciones que se están realizando para hacer frente a la situación para que, por tanto, se pueda "intentar reducir un poco el perímetro de esta situación".

Manuel Pina ha destacado que la organización va a permanecer vigilante para que se adopten las medidas necesarias "para amortiguar las consecuencias sociales, laborales y económicas que esta crisis sanitaria está teniendo entre los trabajadores, empresas y la sociedad en general".

"Las decisiones sanitarias no se van a poner en cuestión y deben respetarse y acatarse para evitar, en la medida de lo posible, la expansión del virus". Para CCOO Aragón lo importante, además de los aspectos sanitarios, es la estrecha coordinación que debe existir entre agentes sociales y las distintas administraciones para que no se adopten medidas unilaterales que no hayan sido consensuadas.

En este sentido, ha remarcado el diálogo social que se está produciendo tanto a nivel autonómico con el Gobierno de Aragón, como estatal con el Ejecutivo central. "Debemos asimilar de manera rápida las decisiones que se vayan adoptando. Tenemos que transmitir un mensaje de tranquilidad, se está cometiendo la crisis del coronavirus de una manera adecuada pero el escenario cambia día a día", ha asegurado Manuel Pina.

REAL DECRETO

El sindicato ha traslado ya al Gobierno español una serie de medidas de carácter "extraordinario" que considera que deberían adoptarse mediante Real Decreto para atender situaciones que hasta la fecha eran imprevisibles. Como las situaciones de aislamiento preventivo de trabajadores, suspensiones del contrato de trabajo por cuarentena, cierre de centros escolares, de centro de día y restricciones de movilidad, o la suspensión temporal, total o parcial, de la actividad laboral y reducciones de jornada por expedientes de regulación de empleo.

Por último, desde el sindicato se ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la población en general y a los trabajadores y trabajadoras en particular, instándoles a que se sigan las medidas preventivas sanitarias oficiales que se determinen en cada momento, sin caer en situaciones que provoquen estados de alarma generalizada y confusión.