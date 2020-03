SIDI rechaza que la Consejería obligue a los docentes a ir a los centros educativos durante el parón

En concreto, critica esta obligación "mientras se recomienda desde el Gobierno regional que no se efectúen reuniones de más de 50 personas y desde la propia Consejería de Educación de más de 20 personas, cuando el 85% de los Centros de la Región sobrepasa ese número de docentes".

Además, lamenta esta obligación "cuando el Gobierno regional pide que se intente realizar las tareas laborales mediante el teletrabajo". A este respecto, el SIDI recuerda que, ante la ausencia de alumnos, "en muchos casos la actividad del docente se puede realizar con su ordenador desde su domicilio: preparación de exámenes, pruebas para enviar a sus alumnos o corrección de estas".

"Es decir, la administración autonómica recomienda a otros aquello que ella misma no hace", según el SIDI, que considera que "no tiene sentido que este cierre sirva para que no se infecten los alumnos si a fecha de reapertura de los centros hay docentes infectados. Lo único que se ocasionaría sería alargar la cuarentena de los centros".

De nuevo, lamenta que la Administración regional "demuestra un desprecio total hacia sus funcionarios" y SIDI manifiesta que en caso de contagios de docentes por acudir a su puesto de trabajo formulará las "denuncias pertinentes contra los responsables políticos en base al art. 316 del código penal, ya que sabiendo que hay un riesgo cierto para un empleado no se le puede mandar a trabajar cuando su trabajo lo puede realizar desde su domicilio".