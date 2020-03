AMP.- Coronavirus.- Cantó acusa el Govern d'"amoral" per permetre el 8M i diu sobre Montero: "Germana jo sí et contagie"

Així s'ha pronunciat durant la seua intervenció en el ple monogràfic que celebren Les Corts Valencianes per a abordar l'impacte de la pandèmia a la Comunitat Valenciana, en el qual ha comparegut el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a donar compte de les mesures sanitàries i econòmiques que se'n van a adoptar.

En un dur discurs, Cantó ha incidit que el Govern "sabia que el problema era prou greu com per a parar unes manifestacions, però no va voler perdre el seu joguet propagandístic". Quan ha al·ludit a Montero els diputats d'Unides Podem i els dos consellers d'aquest partit han abandonat l'hemicicle en senyal de protesta.

També a València va succeir el mateix, ha dit, ja que "molts dels ací presents van cridar a omplir els carrers en un clar exercici d'irresponsabilitat". "No se li pot dir als valencians que òmpliguen els carrers i a les poques hores que isquen dels carrers, no es pot tractar així el personal", ha agregat.

Al seu juí, ni el Govern ni el Consell estan actuant de forma "valenta i decidida" davant del coronavirus i d'"ocultar la veritat". Davant el repte que suposa el coronavirus "l'única esperança és ralentir el contagi que les instal·lacions sanitàries puguen atendre'ns a tots" i davant açò cal actuar des de la precaució i aïllament i també amb "autoritats valentes que actuen de forma adequada i conten la veritat", punt aquest últim que considera no s'està complint.

Així, ha preguntat "quanta gent està realment contagiada" després d'augmentar els casos en un 50% en dos dies, i ha qüestionat si la ideologia impedirà al Consell "comptar amb l'ajuda de la sanitat privada". "Els valencians mereixen la veritat, no que se'ls tracte com a xiquets", ha dit, per a demanar novament al Govern valencià "transparència i veritat".

El president Puig ha rebutjat polemitzar en un moment com l'actual amb Cantó però sí ha volgut contestar les seues al·lusions a la falta de veritat i ha posat l'accent que la Conselleria de Sanitat realitza les proves "a les persones que li les han de fer" i ha demanat no posar en dubte ni "menysprear" els professionals. "Les xifres no li les inventa Ana Barceló", consellera de Sanitat, ha recalcat, al mateix temps que s'ha preguntat què interés podrien tindre a ocultar la veritat.

Sí ha volgut replicar al portaveu de Cs el seu homòleg de Compromís, Fran Ferri, que ha assenyalat que "no es pot criticar una ministra per anar a una manifestació i fer la 'vistalegre' a altres grups", en al·lusió a Vox. També ha recordat que la formació taronja va participar en algunes de les manifestacions: "Molt bé per participar, però molt mal per la doble vara de mesurar, per la hipocresia. Hui no tenim a l'extrema dreta en aquest parlament, però tenim el seu discurs".

La portaveu d'Unides Podem, Naiara Davó, ha criticat als qui "volen obtindre rèdit polític" amb aquest tema i busquen la crispació: "És d'una baixesa terrible".

CANTÓ DIU QUE HA AL·LUDIT A MONTERO "PER A DEFENDRE-LA"

En la seua segona intervenció, Toni Cantó ha començat demanant disculpes i ha explicat que creu que se li ha "interpretat malament" perquè ha al·ludit a Irene Montero "per a defendre-la" perquè "no va ser conscient que hi havia un problema de sanitat greu que hauria d'haver impedit que se'ls cridara a manifestar-se de forma activa".

També ha assegurat que estén la mà al Consell, ha demanat major comunicació i també més mitjans per als sanitaris i que l'esforç que estan fent es veja premiat en el futur. També ha destacat la preocupació en Les Corts després del positiu de la portaveu de Vox i després que el despatx del grup estiga precintat per la policia, per la qual cosa ha demanat que es protegisca els treballadors de la casa.