Colectivos se muestran "preocupados" por sus negocios tras la suspensión de Fallas y piden ayudas "ya"

Estos colectivos se han reunido este jueves con el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, y con la concejal Amparo Picó, para analizar las posibles consecuencias tras el aplazamiento de las Fallas.

Giner ha aprovechado el encuentro para anunciar que piensa presentar una moción para que se aporte una ayuda económica a todos los que tienen una actividad relacionada con las Fallas -artistas, pirotécnicos, floristas, bandas de música, etc-. "La decisión de aplazamiento generará un gran impacto económico sobre muchos colectivos que puede ser irreparable si no se ayuda desde la Administración", ha sentenciado.

A su juicio, la decisión de aplazar "se podía haber tomado antes" y "a lo mejor ahora ya estaríamos ejecutando soluciones". "Si esto se hubiera coordinado y planificado a tiempo, ahora hablaríamos de ejecutar decisiones", ha aseverado.

Por su parte, los colectivos han mostrado sus miedos e incertidumbres. En concreto, Antonio García, de Pirotecnia del Mediterráneo, ha manifestado que su colectivo se encuentra con los almacenes llenos de material, con lo que ni pueden aumentar la cantidad ni tampoco seguir trabajando.

"Nosotros, en concreto, teníamos contratados para cuatro días 200.000 euros que ya están fabricados, embalados... Y ahora estamos empezando a deshacer todo. Tenemos que estudiar recortar plantillas porque tenemos los almacenes llenos y no podemos seguir trabajando", ha manifestado.

Y ha agregado: "Nuestra temporada grande es en Fallas y en julio. Ahora nos vamos a ver con mucho trabajo y hay que buscar soluciones. Estamos bastante preocupados por lo que va a pasar. Lo ideal hubiera sido quemar... Si las aglomeraciones de más de 1.000 personas era el problema, no conozco ninguna 'mascletà' de barrio que aglutine a más de 500 personas", ha dicho.

Por su parte, Amparo Úbeda, de Floristería Amparo Jordá, ha lamentado que cada florista tiene como mínimo entre 10.000 y 12.000 claveles en la tienda sin poder darle salida, "y hay que pagarlos, porque el proveedor también quiere cobrar", ha señalado. "Hemos oído algunas ayudas pero los floristas siempre somos los últimos en la fiesta, los grandes olvidados", ha lamentado.

Así mismo, Eduardo, de Eugenia Puertes Indumentaristas, ha criticado que "en ningún momento ningún organismo" se ha puesto en contacto con ellos para ver el impacto económico, que ha calificado como "astronómico". "No tenemos ayuda y tampoco nos quitan impuestos. Se va haciendo la pelota cada vez más grande", ha apostillado.

Por su parte, Carles Ruiz Estislistas, peluquero de falleras, y Tere, de Keops, han lamentado las "innumerables" pérdidas que deben afrontar. "Ahora nos encontramos en una situación de haber comprado muchos productos que no van a tener salida porque no vamos a peinar a falleras y, sin embargo, hay que pagar. A mí ya me pasan las letras y no facturo para poder pagarlo. Me planteo cerrar la peluquería estos días porque no tengo trabajo", ha señalado Ruiz.

"VAMOS A INTENTAR MINIMIZAR"

El presidente de la Federación de Fallas de Primera A, Paco Romero, ha indicado que hay que intentar "minimizar" situaciones y ha afirmado que "peor sería que no hubiese nada" -en referencia a que no se fuesen finalmente a celebrar las Fallas durante este ejercicio-.

A partir de hoy, ha comentado, habrá un análisis de falla por falla para ver la necesidad de cada una respecto a los monumentos plantados. "La intención es, primero, retirar, y si no se puede, ver si hay que llegar a quemar", ha recordado, y ha puntualizado que el Ayuntamiento se ha comprometido a intentar buscar mayor financiación para las Fallas de 2021 ante la merma prevista por la situación.