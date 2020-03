El Congreso suspende su actividad dos semanas e impulsa el trabajo telemático para blindarse contra el coronavirus

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, anunció este jueves que la Cámara Baja suspende durante las dos próximas semanas el trabajo parlamentario, incluidos los plenos previstos, siguiendo las "recomendaciones sanitarias". "El Congreso seguirá operativo para cualquier asunto urgente", aseguró Batet.

El 24 de marzo se celebrará un pleno para convalidar los decretos del Gobierno que están pendientes -entre ellos, el de supresión de los despidos durante una baja médica- y que, si no fueran ratificados por la Cámara, decaerían. A esa sesión, explicó Batet, no tendrán que asistir nada más que los parlamentarios que quieran intervenir de cada grupo. El resto votará de manera telemática. La presidenta, además, señaló que no se descarta incluir otros asuntos en el orden del día de ese pleno.

Además, el Congreso va a impulsar el teletrabajo para los diputados, después de que hace unos días lo recomendase también para todos los trabajadores de la casa que cuya función se lo permitiera. "Se va a desarrollar telemáticamente en lo posible el trabajo de los órganos de dirección técnica y política de las cámaras. El registro telemático permanecerá abierto", explicó Batet.

Ello implica que la Junta de Portavoces que tendrá lugar la semana que viene para convocar oficialmente el pleno del 24 de marzo tendrá lugar de forma virtual. Y es solo un primer paso, ya que la presidenta del Congreso aseguró que va a "analizar las fórmulas" para extender este trabajo telemático en la Cámara Baja mientras dure la crisis del coronavirus, impulsando las "reuniones por videoconferencia" o las "votaciones telemáticas", entre otras medidas.

El colofón a una semana atípica

Las medidas tomadas por la presidenta del Congreso suponen el broche a una semana parlamentaria marcada por la crisis del coronavirus, que obligó el martes a cancelar el pleno previsto para ese día, el miércoles y el jueves tras el positivo del diputado de Vox Javier Ortega Smith. Posteriormente, otro parlamentario de Vox también dio positivo en la prueba, así como la vicepresidenta segunda de la Cámara, Ana Pastor.

Lo previsto era que este jueves se convocara el pleno para la semana que viene, pero los casos detectados durante la semana, unidos al de la ministra Irene Montero este jueves, lo han imposibilitado, y también han obligado a cancelar la comparecencia en comisión del ministro de Sanidad, Salvador Illa. De hecho, como el reglamento del Congreso no incluye ninguna previsión sobre cómo debe funcionar la Cámara en situaciones como la actual, las decisiones se están tomando sobre la marcha.