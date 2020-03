Badiola apela a la concienciación y responsabilidad ciudadana para no llegar a la situación de Italia

"Daríamos muy mala imagen si nos pasa como en Italia y a los italianos lo que les ha pasado es un exceso de confianza, un error de comunicación y lo dicen los que han sufrido el problema", ha expuesto Badiola, que ha contado que en el país transalpino "se vio como algo lejano y un buen día vino y las autoridades mandaron el mensaje de que no era tan importante, la gente se confió y ha conducido a un cierre del país".

Ha puntualizado: "No digo que vaya a ocurrir en España, pero podría ser y que hubiera brotes descontrolados porque es un virus muy contagioso y a la menor oportunidad se expande". Por eso, ha apelado a "ponérselo muy difícil al COVID-19" y para eso "hace falta que el sistema sanitario este fuerte para que no se bloquee, sería muy grave que se hundiera".

Tras precisar que no quiere ser catastrofista, ha señalado que esa es su visión de la situación, que además es lo que ocurre en otros sitios. "Somos de los países con más casos del mundo y se han cerrado vuelos comerciales con España", ha recordado.

Juan José Badiola ha subrayado que Zaragoza "tiene que dar ejemplo porque podemos y debemos. Hay una buena infraestructura sanitaria y es un problema, sobretodo, de las ciudades porque es donde más concentración de personas hay".

Este especialista ha realizado estas declaraciones tras reunirse el grupo de trabajo sobre el coronavirus creado en el Ayuntamiento de Zaragoza con todos los grupos municipales y que preside el alcalde, Jorge Azcón.

MEDIDAS NECESARIAS

El director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza ha dicho que China es un buen ejemplo a adoptar porque "tomó medias muy duras, casi increíbles, como cerrar ciudades de millones de habitantes y levantar hospitales", pero se ha revelado "que con medidas estrictas se tienen resultados y cada día tienen menos casos el anterior".

El problema de China se ha trasladado a 114 países y todos adoptan medidas drásticas, como Estados Unidos, que ha cancelado todos los vuelos con Europa, excepto con Reino Unido. "Son necesarias porque se ha declarado la pandemia y hay que adelantarse a los acontecimientos porque las alud está por encima de otras consideraciones", ha señalado Badiola.

Ha aclarado que el coronavirus es como un gripe, pero no es una gripe y no hay antivirales, ni vacunas y no se conoce bien. "Hay que tomar decisiones valientes y entiendo a los políticos que les cueste tomarlas, pero el ciudadano lo comprende, si se logra que la cima de la curva de la epidemia esté más cerca que lejos", ha constatado.

ARAGÓN, MÁS MUERTOS

El experto ha precisado que en Zaragoza vive el 54% de la población de Aragón y la ciudad "tiene que ejercer el liderazgo" en la Comunidad autónoma y también en España. "Tenemos que adoptar medidas proporcionadas y sobretodo convencer a la población y pedir la colaboración para que lo entiendan y cuanto más se retrasen las medidas más se alargará el problema; hay que coger el toro por los cuernos y decir que esta crisis no pase por encima de nosotros".

Sobre las medidas que se han de adoptar, ha recordado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Saluld, como el "distanciamiento social" y no hacer lo que se hacía habitualmente, como estar con un grupo grande. "Ya se hará en el futuro y la gente tiene que concienciarse que aunque crean que no estamos en emergencia", ha apostillado.

Igualmente, ha observado que en Aragón llama la atención el número de fallecimientos en relación a los casos diagnosticados. "Estamos en tasas que superan a China y espero que sean transitoria, pero me llama la atención. Hay que analizar qué pasa y todo lo que concierne a los mayores es esencial porque son los más vulnerables", ha apuntado.

No obstante, ha aventurado que "alguna persona de edad media puede tener funestas consecuencias, en el caso de que tengan enfermedades previas o crónicas, como la diabetes o problemas cadiovasculares porque se les puede agravar la enfermedad".

"ZARAGOZA NO ES MADRID"

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha recordado que la primera media "importante y necesaria" que ha adoptado el Ayuntamiento es el cierre de los centros de convivencia de personas mayores, a los que ha pedido disculpas por las molestias que haya podido causar, "pero se trata de la salud de los zaragozanos", ha recalcado.

"Es una crisis importante y de la que vamos a salir, pero los ciudadanos tienen que estar concienciados de la importancia de la crisis y ver lo que pasa en otras ciudades. Zaragoza no es Madrid pero podríamos llegar a estar en la situación de Madrid y por eso hay que estar concienciados sobre los que Badiola denomina la distancia social", ha relatado.

Por eso, el alcalde ha reiterado que cuanto más se eviten las aglomeraciones, menos posibilidades de contacto y contagio habrá y las recomendaciones son las medidas de higiene dictadas por la OMS e intentar evitar aglomeraciones "porque hará que las probabilidades de contagio sean menores y se ayudará al sistema sanitario".

El alcalde ha insistido en que se coopera con el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Sanidad. "Estamos en contacto permanente para decir que el Ayuntamiento de Zaragoza está dispuesto a colaborar y arrimar el hombro de forma coordinada", ha afirmado.

Sobre la "gran pregunta" de un posible cierre de los colegios, ha respondido que las escuelas infantiles competencia del Ayuntamiento de Zaragoza "se cerrarán cuando lo diga el Gobierno de Aragón y, mientras tanto, los servicios municipales están preparados para adoptar los mecanismos necesarios".

PIONERA

Azcón ha querido resaltar que Zaragoza ha sido la primera ciudad en desinfectar autobuses y tranvías antes que en Madrid. "Estábamos en alerta sobre lo que se hacía en otros sitios y llevamos varios días con un gabinete de crisis estudiando las alternativas", como las restricciones de visitas en la Casa Amparo y disponer de ATS en el albergue municipal.

Sobre la suspensión de actos con aglomeraciones de gente ha dicho: "Todo lo que pueda aplazarse se debería hacer, empezando por el fútbol; no deberían celebrarse partidos, aunque sea a puerta cerrada, porque las congregaciones a las puertas de los estadios no evitan los problemas".

Ha añadido que todos los acontecimientos importantes que se puedan posponer, se debe hacer "por medida de precaución, porque se trata de la salud", ha resumido.

En cuanto a la Semana Santa, ha considerado que "es pronto" para hablar porque las decisiones se toman de forma inminente. En cuanto a los teatro de Zaragoza, ha dicho que como en otros espacios escénicos "hay que dar una imagen de coordinación en la Comunidad autónoma y tomar medidas de forma conjunta".