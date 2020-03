Coronavirus.- El Botànic rebutja la demagògia i el "cunyadisme polític" i crida a l'optimisme: "Tot açò passarà"

Així ho han afirmat els portaveus de Les Corts en la compareixença del president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, a petició pròpia per a desgranar el pla de xoc contra el Covid-19. Un dels anuncis que ha llançat és una reunió setmanal amb els síndics perquè puguen saber la situació i aportar propostes, "coincidisquen o no".

Durant el seu discurs, Puig ha apel·lat al sentit democràtic de responsabilitat i ha tret pit de la sanitat espanyola, "la millor del món", agraint el "coratge" dels treballadors i defenent un sistema públic "fort, universal i de qualitat". També ha urgit a evitar l'alarmisme i recolzar la investigació com a "porta al progrés, dels rics als pobres".

"El repte és incommensurable, és una crisi global, un enemic invisible. Ara Europa no pot fallar; tornar a les polítiques austericides seria un greu error", ha reivindicat el cap del Consell, a l'espera de les mesures que anuncie aquest dijous el president del Govern i del PSOE, Pedro Sánchez.

La gestió de la crisi sanitària demostra, al seu juí, que les comunitats autònomes i el Govern "de qualsevol signe polític i condició" han treballat junts des del primer moment, per la qual cosa ha demanat deixar de costat el partidisme: "L'estat de les autonomies funciona".

En la mateixa línia, el portaveu del PSPV, Manolo Mata, ha recordat que aquest dimecres es va complir l'aniversari de l'11M, "el colp terrorista més gran de la història d'Espanya", per a defendre que "tot açò passarà", al fil del títol de la novel·la de Milena Busquets. Ha rebutjat davant d'açò "el cunyadisme polític amb discursos miserables que danyen tot un poble".

El socialista ha titlat de "misèria" la postura d'alguns partits i ha posat com a exemple la proposta que va fer un grup de les Corts que tots els treballadors se sotmeteren a les proves del Covid-19 després de donar positiu la portaveu de Vox, Ana Vega. "Això és il·legal, col·lapsaríem el sistema", ha defès, i ha lloat els sanitaris per fer "el major sacrifici possible".

COMPROMÍS DEMANA QUE LA CRISI NO RETARDE EL FINANÇAMENT

De Compromís, Fran Ferri ha instat el Govern a prendre "decisions estratègiques que marquen la diferència" i "no utilitzar la crisi per a retardar el canvi del model de finançament autonòmic, sinó per a accelerar-ho encara més", ja que era un dels compromisos per a la investidura de Sánchez.

També ha advocat per un sistema sanitari públic "robust" i no un vist com "una mercaderia més", posant com a exemple titulars de "proves per 800 euros i desviament de pacients en la sanitat privada". "Alguns anteposen el seu odi a la salut", ha lamentat.

El síndic de la coalició ha criticat "els qui volen aprofitar una crisi per a plantejar que els treballadors que encadenen baixes puguen ser acomiadats, una autèntica monstruositat". "Aquestes situacions trauen el millor de les persones i pobles. 'Açò també passarà", ha exclamat amb el lema de la falla municipal de València, després d'ajornar-se les Falles pel Covid-19.

I de Podem, Naiara Davó, ha criticat contra "la baixesa terrible dels qui volen obtindre rèdits polítics i utilitzen amenaces per a crear crispació". "Guanyarem a la por amb valentia i amb l'escut de la sanitat pública, la primera línia de contenció", ha reivindicat "davant de models privatitzadors".

La portaveu 'morada' ha situat el repte com a "oportunitat de demostrar al món que unides som més forts", per a eixir de la batalla "amb més maduresa i més força". "No serà fàcil, però no cal entrar en pànic: anem a posar el millor de nosaltres", ha afegit.