Pleno.- C-LM no puede tomar "en este momento" la decisión de cerrar los colegios porque no lo indican los expertos

20M EP

La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Rosa Ana Rodríguez, ha afirmado este jueves que el Gobierno de Castilla-La Mancha no puede tomar la decisión "en este momento" de cerrar los centros educativos en la región porque, según ha explicado, el número de casos no lo aconseja y las autoridades sanitarias no lo han indicado.