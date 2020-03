Gabardinas y chaquetas, las reinas del entretiempo: estos son los modelos más 'trendy' de esta primavera

Apenas queda una semana para la llegada oficial de la primavera, pero ya llevamos muchas semanas con un inusual buen tiempo, así que los expertos ya lo han confirmado: los inviernos ya no son lo que eran. De hecho, hemos vivido uno de los febreros más cálidos desde 1961. Sin embargo, parece que, hasta que no comienza esta época del año, nos resistimos a guardar, hasta la llegada del frío el año que viene, nuestros abrigos. ¡Y no será por las ganas que tenemos de desempolvar el armario primaveral!

Eso sí, durante esta estación, debemos contar con unas cuentas capas ligeras, pues, demostrado está, que el tiempo varía de un momento a otro. Al salir de casa por la mañana, frío; al mediodía, un sol con el que apetece tomarse un café en la terraza; y, por la noche, refresca. ¡Así no hay quien se aclare con el outfit diario! Por todo ello, las prendas de entretiempo son la mejor apuesta para estas jornadas en las que las temperaturas varían constantemente.

Como en cualquier estación, las pasarelas y, también, Instagram marcan lo que se va a llevar durante la primavera. La gabardina, un clásico que siempre aporta estilo, va a ser la estrella de la temporada, pero compartirá protagonismo con las cazadoras de cuero, lo tejidos vaqueros y las prendas de flecos. También podemos apostar por las chaquetas de punto o cárdigans, que han enamorado a un sinfín de influencers, y no debemos olvidar los abrigos acolchados para los últimos días de frío.

No queremos que enloquezcas buscando por todas las tiendas estas prendas… ¡ya lo hemos hecho por ti! Hemos rastreado Amazon y te proponemos algunas prendas que van a cumplir todas y cada una de las tendencias… y a muy buen precio.

La gabardina, un clásico estrella de esta temporada

La clásica gabardina. Amazon

Cazadora de cuero, un fondo de armario que siempre triunfa

Es hora de que el cuero salga del fondo del armario. Amazon

Chaqueta vaquera, una prenda que se reinventa

Con estampados y de diferentes formas. Amazon

Abrigo acolchado, para los últimos días de frío

Ya dicen que "hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo". Amazon

El cardigan, la revolución de Instagram

No hay 'influencer' que no tenga una en su armario. Amazon

Chaqueta con flecos, el aire del 'western'

¿Podremos ser los próximos protagonistas de una películas del oeste? Amazon

Y para estar prevenidos en "abril, aguas mil"…

Para que el agua no nos pille desprevenidos. Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.