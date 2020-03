Primer programa de 'La resistencia' sin público: "Esto parece un cine porno"

Una de las consecuencias menos graves del coronavirus es que está dejando a muchos los formatos televisivos sin público. Ayer se supo que ocurriría con la próxima gala de Operación Triunfo 2020, igual que con el programa de Ana Rosa Quintana, El Hormiguero... y ahora le ha tocado el turno al show de David Broncano.

Al inicio del programa, el presentador de La resistencia comentó lo extraño que era comenzar sin una ovación: "Es raro, porque no se oye el aplauso del público. Igualmente, creo que se puede hacer el programa. Hay que entretener a España. ¡Os vamos a entretener queráis o no! ¡Si queréis estar tristes me coméis los huevos!".

No se nota NADA lo del público. #LaResistenciapic.twitter.com/PxbyIDmYu5 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 11, 2020

El formato de El Terrat es uno de los que más requieren de la participación del público, y en sustitución del mismo, que al inicio siempre dedica insultos al presentador, el equipo eligió a una compañera de vestuario para hacerlo. Al programa acudieron Nicole Wallace, Hajar Brown y Celia Monedero, protagonistas de Skam España.

Respetando la estructura habitual del programa, cuya grabación transcurre en un teatro, para hacer el monólogo inicial, Grison, Ponce, Castella y Caravaca se sentaron junto a Broncano tal y como este pidió a sus compañeros.

Sin embargo, el humorista reconoció lo pintoresco de la situación: "Esto es muy violento, es raro" y seguidamente, rogó a su equipo que bajara del escenario. Entonces, y siguiendo las recomendaciones de sanidad, el equipo se sentó en asientos separados, Broncano comentó entre risas "Esto parece un cine porno".