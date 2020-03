María Patiño, muy preocupada por su hijo Julio en la crisis del coronavirus: "No sé cómo manejarlo"

La crisis del coronavirus, que ya ha sido declarada como pandemia por la OMS, ha llegado a todos los ámbitos de la vida, incluso a la televisión. Muchos programas están grabando a puerta cerrada, sin público, por precaución y obviamente los colaboradores que trabajan en ellos también están preocupados.

Es el caso de Sálvame, donde María Patiño habló de su hijo en momentos como este. Su ya no tan pequeño Julio tiene ya 19 años y la periodista está intranquila por cómo protegerlo del coronavirus.

"Es totalmente independiente y autónomo, pero quiere salir de fiesta, a la discoteca e ir al gimnasio y no sé cómo manejarlo", comentó el miércoles en el programa.

Ante toda la información alarmante que se está escuchando, la presentadora de Socialité tiene miedo por que su hijo haga vida normal, aunque entiende que es un adulto y toma sus propias decisiones.

Pero no solo está preocupada por su hijo, también por su marido, el venezolano Ricardo Rodríguez Olivares. "Mi pareja se dedica a la hostelería, no me importa decirlo, y ayer solo hizo una caja de 50 euros", comentó. Por lo tanto, también está algo inquieta por cómo está afectando económicamente el coronavirus.