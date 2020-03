Consultorio de Coaching: "Fui madre hace dos años, quiero reincorporarme al trabajo y no sé por dónde empezar"

Tener la mejor formación es clave para afrontar los distintos retos y problemas con los que nos cruzamos a menudo. Y no solo se trata de formación académica, sino de tener las destrezas necesarias para, precisamente, abordar con éxito las situaciones que la vida nos depara en todos los ámbitos: laboral, emocional, personal, familiar...

Con ese fin 20minutos pone en marcha cada semana un consultorio de coaching. Para plantear tu duda escribe un correo electrónico a consultoriocoaching@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado al consultorio de esta semana nuestra experta, Magda Barceló.

CONSULTA Después de ser madre, decidí tomarme dos años para acompañar a mi hijo. Ahora quiero reincoporarme al trabajo pero no sé por dónde empezar. Me siento desorientada y creo que ya no soy capaz de trabajar como antes. ¿Qué me recomienda?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los primeros años de ser madre resultan especialmente intensos por lo absorbente de este rol. A menudo la maternidad se experimenta como un proceso en el que una disuelve la propia identidad para luego volver a forjarla.

En esa disolución y recomposición es normal que surjan dudas sobre tus capacidades. En lugar de centrarte en estas dudas, te animo a mirarte a ti misma, a darte cuenta de la persona que eres ahora y a preguntarte: ¿Qué has aprendido con la maternidad? ¿Qué capacidades has ganado? ¿Qué tipo de trabajo y de qué forma te gustaría desarrollarlo?

Para anclar en ti las respuestas que vayan surgiendo escríbelas en un diario personal en el que reflexionar a diario a medida que avanzas en esta nueva etapa vital.

CONSULTA Actualmente estoy preparando unas oposiciones y el examen está muy cerca. A la vez estoy trabajando y me produce mucha ansiedad hacer las dos cosas a la vez.

Me he planteado dejar el trabajo porque es la causa principal de mi ansiedad, para preparar mejor las oposiciones. ¿Es recomendable o espero a presentarme al exámen a ver que ocurre?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Trabajar y prepararte el examen de las oposiciones a la vez te produce ansiedad. La ansiedad es una versión del miedo y uno de los mensajes del miedo es: ¡cuidado! El miedo nos avisa cuando estamos en una situación desconocida o en peligro, empujándonos a estar en alerta todo el tiempo.

"Si te puedes permitir dejar el trabajo y centrarte en preparar las oposiciones, lo más probable es que esto rebaje tu nivel de estrés"

Mientras que cierta tensión en un momento delicado es buena, demasiada nos lleva a bloquearnos y a no dar lo mejor de nosotros. Por ello, si te puedes permitir dejar el trabajo y centrarte en preparar las oposiciones, lo más probable es que esto rebaje tu nivel de estrés. Y el estar más relajada te ayudará a afrontar mejor el reto de superarlas.

CONSULTA Llevo un par de años con la oposición de policía Local, y en los test saco buenas notas pero me quedo en la parte de desarrollo. ¿Qué debería hacer o qué me recomiendas para aprenderme los temas al pie de la letra?

Normalmente cuando estudio y lo voy leyendo me sale natural y voy recordando pero cuando llega el momento parece que se me olvida todo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En tu explicación planteas que te resulta difícil abordar la parte de desarrollo, en el sentido de desarrollar un tema de forma escrita, las oposiciones a las que te presentas.

Cada persona tiene un estilo de aprendizaje distinto. Si estudiar de forma tradicional no te ha funcionado te recomendaría usar técnicas de aprendizaje visual. Una que llevo usando durante años con muy buenos resultados son los Mapas mentales de Tony Buzán.

También te puede ser útil practicar delante de un espejo, o contar la lección a un amigo o familiar. Otra técnica interesante consiste en grabarte el desarrollo de un tema y escucharlo después. En cualquier caso, te animo a no poner tanta atención en las palabras concretas y centrarte más en memorizar conceptos y argumentos clave.

CONSULTA Tengo 51 años y tras unos años malos laboralmente mi vida se ha enderezado. Ahora afronto una etapa en la que no sé si apostar firmemente por un trabajo extra que tengo o empezar a tomarme la vida con más calma.

Por un lado el caramelo económico es importante, pero por otro siento que es demasiada presión. ¿Qué me recomienda?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Me alegro de que su vida profesional se haya enderezado. Me pregunta si debería apostar con más fuerza por un nuevo proyecto laboral, pero duda sobre si esta decisión es acertada.

Le invito a desvelar los motivos que le llevan a plantearse este proyecto considerando la pregunta: ¿Qué intención hay detrás de este proyecto? ¿Es el miedo a que se repitan los malos años?, ¿son las ganas de superarse?, etcétera. La intención con la que iniciamos cualquier acción condiciona en gran medida su resultado.

Una vez haya examinado sus motivos, para poder evaluarlo por si mismo le animo a considerar estas preguntas:

· ¿De qué forma quiere vivir los años que le quedan? ¿Cuál es su nivel de salud, energía física y mental? ¿Qué significa para usted tomarse la vida con más calma?

· ¿Cómo le afectará este nuevo trabajo en su calidad de vida? ¿En sus relaciones afectivas actuales?

· ¿Qué significa apostar firmemente por este nuevo trabajo extra? ¿Existe alguna forma de “probar” este nuevo reto, de una forma poco arriesgada, pero que le permita evaluar si es lo que quiere “viviéndolo”?