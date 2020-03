Adiós a las mechas californianas, lo nuevo en coloración son las mechas shatush y ya las lleva Jessica Biel

Las mechas californianas han estado entre nosotros durante mucho tiempo, por lo que es normal que una nueva versión mejorada se abra camino hasta llegar a nuestras melenas: las mechas shatush.

Pero, ¿qué son las mechas shatush? Se trata de una técnica que busca conseguir un color natural y lleno de luz. Se mezcla con el tono natural del pelo, provocando un efecto similar al de la variación natural de tonos con una ligera degradación del color.

Estas mechas permiten no estar pisando continuamente la peluquería ya que son de bajo mantenimiento, además, no estropean tanto el pelo debido a que solo se tiñen mechones muy finos y no todo el cabello, como ocurre con coloración completa o con otras mechas.

La diferencia entre las mechas shatush y las californianas es que las primeras consiguen reflejos muy naturales y nada forzados y evidentes, a diferencia de las californianas. Al ser las shatush una evolución de las otras, comparten lo básico: raíces más oscuras y puntas más claras, aunque de formas muy distintas.

Famosas que se han apuntado a esta moda son Jessica Biel, Olivia Wilde, Jessica Alba o Alexa Chung, pero... ¿quedan bien en todo tipo de pelo? La respuesta es sí. No importa tu tono de piel ni tu color natural de pelo, el estilista sabrá coger el tono adecuado para aportar luminosidad.

Además, son perfectas para aquellas personas un poco mayores que quieran tener un aire más juvenil, ya que este tipo de mechas aportan naturalidad, luz y frescura.