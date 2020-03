La Policía Local identifica a 109 conductores tras un aviso por carreras ilegales de coches en Son Oms

La actuación tuvo lugar el pasado 7 de marzo, según ha indicado la Policía. Dado que la información recibida apuntaba a una alta concentración de personas, la Policía desplazó a un mando y una decena de agentes motorizados para poder abordar la situación con suficiente seguridad.

Al llegar, los agentes encontraron más de un centenar de vehículos circulando -cabe recalcar que a esas horas el polígono no tiene actividad comercial- y cerca de 350 personas congregadas. Se controlaron 109 vehículos y sus conductores fueron identificados -así como otras dos personas-. La Policía levantó varias actas, pero no pudo practicar ninguna detención por conducción temeraria porque no presenciaron las supuestas competiciones de velocidad.

