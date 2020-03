Coronavirus.- Ascendeix a 92 el nombre d'afectats a la Comunitat Valenciana i 22 estan hospitalitzats

En la seua compareixença en Les Corts per a informar sobre l'impacte de la pandèmia, el president ha explicat que hi ha 67 casos positius en la província de València, 22 a Alacant i tres a Castelló. A tots eixos casos actius cal sumar el de l'home ja recuperat a Castelló i el mort a València.

Així mateix, ha detallat que hi ha 103 professionals sanitaris en aïllament preventiu a casa després d'haver estat en contacte amb persones afectades pel virus. Des que van començar a registrar-se casos s'han realitzat en la regió 1.852 proves amb resultat negatiu.

Respecte als casos en la residència de majors, ha explicat que 14 persones havien mostrat símptomes però gràcies a la tasca de detecció i estudi del vincle epidemiològic en les últimes hores s'han confirmat 16 casos més. Estan sent atesos en les seues habitacions, en règim d'aïllament, i en general presenten una evolució positiva.

"Estem parlant de 92 pacients actius amb coronavirus dins dels més de 2.200 casos i 55 morts comptabilitzats fins a ahir a Espanya", ha dit, i a la Comunitat Valenciana hi ha 1,8 infectats per cada 100.000 valencians. "Estem preparats per a afrontar qualsevol escenari que es puga produir, la Comunitat està en una fase de contenció, els protocols estan donant resultat", ha dit.