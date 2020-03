Ayuso anuncia un plan hospitalario para triplicar camas y no descarta cerrar discotecas para frenar el coronavirus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que los recursos de la sanidad pública y la privada se van a unificar para poder triplicar las camas hospitalarias. Al mismo tiempo, ha recordado que decretar el cierre de la región no es competencia autonómica, por lo que no han sopesado dicha decisión, y se ha puesto a disposición del Gobierno central.

"Haremos todo lo que el Ministerio de Sanidad nos diga, lo que el Gobierno de España nos vaya pidiendo. Si ellos finalmente deciden hacerlo que nos comuniquen cómo se cierra Madrid y nos pondremos nosotros en marcha a cooperar en todo lo que podamos", ha manifestado en una entrevista en Telecinco.

"Nosotros no tenemos competencias para cerrar Madrid pero quiero que se aclare qué se va a hacer y qué no porque no se puede marear a los ciudadanos", ha recalcado.

La dirigente madrileña ha hecho hincapié en que "lo urgente" es "salvar vidas" y darse cuenta de que lo importante es que se dupliquen los efectivos sanitarios, que se esté cerca de los profesionales y que los ciudadanos tomen "medidas preventivas".

Por ello, ha afirmado que "la sanidad pública y privada en Madrid van a dar un paso adelante para caminar juntos y triplicar las camas de la UCI y las hospitalarias. Todos vamos a trabajar para optimizar los recursos en un plan nunca puesto en marcha".

Ayuso ha explicado que los 102 hospitales van a unificar protocolo y material. "La sanidad privada es la que se ha ofrecido a la pública para trabajar juntos: pospondremos las operaciones que no sean urgentes y que el coronavirus se pueda tratar en paralelo con el resto de patologías".

La presidenta madrileña, que también ha ofrecido otra entrevista en Antena 3, ha avanzado que esta tarde van a dar a conocer cómo se van a utilizar los recursos sanitarios así como la enfermería, medidas que se adoptarán en la reunión urgente convocada con todos los gerentes para este jueves por la mañana.

"Vamos a proponer al Gobierno alternativas para evitar la falta de mascarillas. El cauce legal es hacerlo a través del Ministerio pero vamos a proponer buscar la manera de tener fabricación propia en Madrid", ha abundado al respecto a la falta de material sanitario.

Cierre de discotecas

"La Sanidad no va a fallar pero hay que evitar el masivo contagio y, por eso, hay que tomar medidas estrictas", ha continuado. Por eso, ha contemplado la posibilidad de cerrar también las discotecas madrileñas.

"Estamos viendo el cierre de discotecas y no descarto ninguna medida. Tenemos que ser solidarios entre nosotros. Con estos planes y la colaboración de todas las administraciones, a largo plazo va a salir bien y lo secundario, que es la economía, para todos los empresarios afectados, aplicaremos planes y recuperaremos la normalidad", ha asegurado Ayuso.

"También vamos a ver de qué manera ayudar a las personas que están solas en casa, cómo atenderlas si necesitan cosas, y estamos pensando en aplicaciones que nos permitan descongestionar los teléfonos".

Al ser preguntada varias veces por el posible cierre de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha reiterado que desde la región "no se puede hacer nada". "Nuestros pasos son claros. En Madrid hemos cerrado museos, bibliotecas, todas las instalaciones donde haya concentraciones masivas y seguiremos pendiente lo que el Ministerio vaya indicando".

"En Madrid nos pusimos las pilas hace tiempo, llevamos semanas haciendo cosas. Lo demás vendrá. No quiero pensar en que alguien tenga un familiar enfermo o pierda un ser querido y ver a las administraciones tirándose los trastos a la cabeza", ha añadido.

Contra los bulos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, llamó este miércoles a la su homóloga madrileña según ha explicado esta y ofreció toda la ayuda que estaba a su disposición.

Asimismo, Ayuso ha subrayado que es importante "que no se transmitan estosbulos porque hacen mucho daño, provocan todavía más desasosiego y desinformación". "Hay muchos rumores, personas que se atreven a pedir por redes perfiles para puestos de trabajo", ha denunciado.