Las supermodelos españolas son las nuevas 'influencers'

Como ya ocurre con las supermodelos de Estados Unidos como Gigi Hadid y su hermana Bella o Kendall Jenner, las grandes modelos españolas también conquistan las redes sociales. Un escaparate que resulta igual de grande que una pasarela.

Sandra Gago, además de ser la mujer de Feliciano López, es una joven graduada en periodismo que ha participado en grandes firmas, nacionales como internacionales, del tamaño de Traffic Models, Ice Models Germany o Oui Managment Paris. En Instagram acumula casi 70.000 seguidores y se la puede ver disfrutar tanto de su trabajo como de su vida,

Rocío Crusset es hija de los periodistas Mariló Montero y Carlos Herrera y, pese a que algunos hijos de famosos prefieren labrarse su carrera independientemente de sus padres, Rocío se siente muy orgullosa de ellos y no para de mencionar quiénes son sus progenitores, aunque en un principio eligió el segundo apellido de su padre para desvincularse de ellos en su carrera profesional. Con más de 140.000 seguidores en Instagram, la modelo conquista tanto las pasarelas, como a sus seguidores.

La hija de Blanca Romero y Cayetano Riveraha querido mantenerse más separada de su familia y demostrar que no es solo la "hija de". Una de las modelos más importantes españolas, Lucía Rivera se ha construido una gran carrera profesional dentro y fuera de las redes. Ex de Marc Márquez, la modelo no para de estar en el foco informativo, lo que provoca que todo lo que se ponga, se convierta inevitablemente en tendencia, sobre todo en el ámbito low cost. Actualmente tiene una cifra de más de 162.000 seguidores en Instagram.