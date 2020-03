No te confundas de color: este es el modelo de cepillo facial que puedes comprar por 16 euros solo hoy

Los cepillos faciales triunfan y no hay neceser beauty que se precie que no cuente con uno en su interior. Limpian la piel en profundidad, la masajean y permiten que el resto de productos de cosmética sean aún más eficaces. Todo ello, de forma rápida y fácil para que no nos dé pereza cumplir con esta rutina de belleza más que necesaria. Amazon no ha dejado escapar esta tendencia y entre sus muchas ofertas podemos encontrar diferentes marcas de estos gadgets. Si bien es cierto que los modelos de Foreo fueron los que marcaron tendencia, solo ha habido que esperar un poco para ver proliferar otras marcas de calidad que, además, como en esta ocasión, están muy por debajo de su precio.

Ese es el caso de Sunmay, la firma protagonista de una de las ofertas flash más tentadoras para el día de hoy: durante las próximas horas, podemos conseguir su cepillo limpiador con un 46% de descuento, por tan solo 16 euros. Eso sí, si queremos este chollo, debemos decantarnos por el tono rosado, y es que, como ocurre con muchos productos de Amazon, los precios y los descuentos varían según el color, la talla o la potencia, entre otras características. ¿Quieres saber por qué debes aprovechar esta oferta?

Este cepillo de Sunmay cuesta solo hoy 16 euros Amazon

Buenas razones para hacerte con el cepillo facial de moda

Es una de las firmas etiquetadas con el Amazon’s Choice que más están dando de qué hablar por sus más de mil comentarios y casi cinco estrellas doradas. Y es que, sus cepillos, además de gozar de precios populares –incluso cuando no están rebajados–, tienen prestaciones que se han ganado el corazón de los beauty addicts.

Así, cabe destacar su capacidad para limpiar la cara, reducir el tamaño de los poros, borrar las primeras líneas de expresión, relajar los músculos faciales y, además, exfoliar para que cremas y mascarillas penetren como deben en la piel. Todo ello, sin grandes esfuerzos: se maneja con facilidad con una sola mano y, como está fabricado al 100% con silicona orgánica, alejas toda clase de irritación o sarpullido facial.

Además, al disponer de 15 modos de vibración y de velocidad, cada usuario puede personalizar su rutina, satisfaciendo las necesidades de su cutis: eliminar restos de maquillaje, hacer un peeling profundo o restablecer la buena circulación del rostro. Un conjunto de buenas razones que, por supuesto, conviene tener en cuenta si estamos dubitativos antes la compra de un cepillo facial. ¿Te animas a descubrir –y enamorarte– de este beauty gadget?

