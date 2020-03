Gobierno Vasco estudia la posibilidad de que médicos jubilados puedan reincorporarse

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, ha recordado que la expansión del coronavirus está teniendo un "ritmo intenso" y, por ello, el Ejecutivo vasco está "intensificando las recomendaciones a la población" para contribuir a "dificultar la propagación" de la enfermedad.

Aunque no ha aportado datos sobre la cifra de facultativos que están contagiados, ha reconocido que es "un factor de preocupación" en cualquier comunidad porque "el activo fundamental del que disponemos para plantar cara a la crisis es el colectivo sanitario y, en la medida en que se producen bajas en ese colectivo, la capacidad de respuesta se ve más limitada".

Por ello, ha incidido, es "un colectivo a proteger de manera especial" y ya "hace semanas" en el País Vasco se recomendó "no propiciar encuentros en que se concentren mucho personal sanitario". Además, ha recordado que, ante la crisis del coronavirus, hace unas semanas se abrió una bolsa para dotar a los servicios de salud pública de personal adicional y también se está "considerando" la conveniencia de "abrir la posibilidad de que personal que esté recientemente jubilado se pueda incorporar" mientras dure la crisis.

"Es personal que está capacitado, está perfectamente formado y que tiene mucha experiencia y que podría ser utilizable en un momento determinado para responder", ha señalado Josu Erkoreka, que ha precisado que aún no se ha adoptado una decisión pero se exploran "diferentes alternativas parar reforzar los servicios de salud y evitar que se produzca que una indisponibilidad de un amplio colectivo de personal sanitario nos reste efectivos para responder a la crisis".

Por otro lado, preguntado si el número de camas en las UCI serán suficientes ante un posible repunte de casos, ha asegurado que se está haciendo "un esfuerzo organizativo inmenso para que todo esto sea posible y podamos, desde el sistema sanitario público, responder a todas las necesidades que se vayan planteando a lo largo de las próximas semanas" y que, en este momento, "es imposible determinar en qué se pueden materizalizar".

"Cada día nos sorprenden con datos nuevos, con realidades nuevas y hay que responder a esas realidades con nuevas decisiones", ha afirmado el portavoz del Gobierno Vasco, que ha subrayado que, en todo caso, "las decisiones políticas siempre tienen que descansar sobre criterios, recomendaciones y propuestas elaboradas por los profesionales técnicos en esta materia".

En relación a las medidas de autoprotección para el personal sanitario suficientes, ha indicado que las medidas son "todas las requeridas". "No hay personal sanitario que esté en primera línea que no cuente con el equipo absolutamente imprescindible para asegurar que la transmisión no se produzca", ha afirmado.

Preguntado por la posibilidad de que se produzcan también medidas de aislamiento como las que se están llevando a cabo en Italia, ha indicado que se "mira con preocupación" lo que ocurre en ese país. No obstante, ha añadido que "hasta prácticamente esta semana había amplios colectivos que no se acababan de tomar en serio lo que de grave puede tener esta crisis", pero, sin embargo, "esta conciencia se está extendiendo ya", sobre todo a partir de esta semana en el que se han producido medidas "más visibles".

"Creo que esto ha calado en la población y todo el mundo está empezando a darse cuenta de que un comportamiento responsable es fundamental y que no es cuestión solamente de responsabilidad institucional pública, sino que todos estamos llamados a operar con responsabilidad porque en función de la conducta que llevemos podemos ser responsables de que la transmisión se produzca", ha indicado.

EL IMPACTO ECONÓMICO

Por otro lado, ha afirmado que, si bien el impacto económico "no se ha evaluado", es "evidente que la parálisis que está generando y va a generar tienen que redundar necesariamente en los indicadores de crecimiento y en la evolución de crecimiento".

Según ha indicado, el Ejecutivo va a trabajar para que "el impacto sea el menor posible" y ha insistido en que, "mientras más acotado temporalmente esté el problema, seguramente el impacto económico será menor".

Erkoreka ha precisado que las empresas vascas han trasladado que "no había una preocupación muy inmediata" sobre los suministros porque "muchas" de ellas habían encontrado alternativas a los procedentes de China y estaba "parcialmente encauzado" este problema.

Según ha explicado, el Ejecutivo de Euskadi prevé aprobar en el Consejo de Gobierno del próximo martes un paquete de medidas "pensando en familias y en las empresas", tras "ver primero" las que acuerda este martes el Ejecutivo central para que las medidas sean complementarias y "no se solapen" . Tras su aprobación en el Consejo, ha indicado, las medidas entrarán en vigor "tan pronto" como se publique en Boletín Oficial del País Vasco.