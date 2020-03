Las Cholitas cambian para siempre 'La resistencia', con patinazo geográfico de Broncano incluido

Un día después, la visita de Elena Quispe y Lidia Huayllas, dos de las cinco integrantes de Las Cholitas, un grupo de mujeres bolivianas que escalaron el Aconcagua, a La resistencia aún colea.

Su aventura ya está disponible en Movistar+ y su entrevista en el programa de David Broncano también. Además, se viralizó mucho por el tipo de entrevistadas, el tono del cuestionario y las respuestas de estas hasta el punto de que muchos espectadores opinaron en las redes sociales que esta visita "marcará un antes y un después" en la historia del programa. Además, la comparan con otros invitados, como humoristas histriónicos o "actores endiosados".

Dentro del tono general del espacio, no faltaron eso sí, los guiños a los juegos de palabras que dan muchas expresiones. Así, Broncano les dijo: "He visto en el documental que trabajáis mucho la hoja de coca. Os da energía, ¿eh?". "Aparte de darnos energías, pedimos permiso a la Pachamama y a nuestras Achachilas. Siempre pedimos permiso para ascender a una montaña. Con nuestro alcohol, nuestra coca, para que nos vaya bien", contestó la pareja. "Es la mejor excusa para un fiestón que he visto nunca. A ver, alcohol, coca, ¡por la Pachamama!", exclamó el conductor.

En cuanto a las preguntas sobre el dinero que tienen en el banco y el sexo, Broncano cuestionó, eso sí, con cierto apuro, y ellas respondieron: "Yo no tengo nada de dinero". "Algo tendréis allí, de cuando guiáis a grupos y esto", insistió el presentador. "Eso es privado", dijeron. "Me parece bien, no hay por qué contarlo. Pero claro, si te parece privada esta pregunta, la otra...", dijo entre risas el humorista.

En efecto, a la cuestión del sexo, ellas salieron por la tangente y apenas entraron en materia.

Broncano fue también protagonista por un desliz geográfico. "Aquí el monte más alto de la península es el Aneto o así y La Paz (ciudad de la que provienen Elena y Lidia) está ya más alto que eso, que creo que es de 3.500 metros", dijo el humorista, cuyo patinazo se hicieron eco las redes, ya que el punto más alto de la península ibérica es el Mulhacén, segundo de toda España por detrás del Teide.