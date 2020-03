Toño Sanchís tenía un plan para frenar su desahucio del ya chalé de Belén Esteban

El interés mediático –en lo que a prensa del corazón se refiere– que ha alcanzado el desahucio de Toño Sanchís es indiscutible. Después de una guerra exhaustiva, aún candente, que comenzó cuando salieron a la luz los engaños del exrepresentante de Belén Esteban, la Princesa del pueblo logró hacerse con el último bien del que también fuera su amigo: un chalé situado en Villanueva del Pardillo (Madrid).

Gracias a una subasta pública, la colaboradora televisiva se cobró su primera venganza contra el que fuera una de sus personas de confianza, quien ha apurado hasta el último momento para mudarse del que hasta hace unos días fuese su domicilio familiar.

El secreto de Toño Sanchís

Ha sido María Patiño quien se ha puesto a investigar sobre el porqué de la tardanza en efectuar la mudanza de Sanchís: el exrepresentante se llevó todas sus cosas horas antes de que se formalizase en desahucio –y apareciese la Guardia Civil–. Según la periodista, Sanchís estaba convencido de que el 5 de marzo –fecha límite para que abandonase voluntariamente la casa– no tendría que marcharse, pues se había guardado "un as en la manga" que, muy a su pesar, acabó por no darse como esperaba.

"Te puedo garantizar, que ya lo contará Belén, que Toño pensaba que esa mañana no se iba porque la ley lo amparaba. Por eso la mudanza se hizo 24 horas antes", comenzó a resaltar la periodista en Sálvame, antes de advertir que estaba apoyando su comentario en "documentación oficial". "Él tenía un as en la manga absolutamente sorprendente y él pensaba que esa mañana del 5 de marzo la ley podía ampararle a él", continuó Patiño, quien, sin embargo, alegó que prefiere que sea Esteban la que de los detalles sobre esta mudanza exprés anunciada desde hace semanas.

Nuevos pasos judiciales

Como ya advirtió Belén Esteban, está dispuesta a ir por la vía penal para recuperar todo el dinero que, en su opinión, le debe el que fuera su exrepresentante y amigo. Así, tal y como han avanzado en Lecturas en exclusiva, la colaboradora televisiva tiene documentos que acreditan que Sanchís le adeuda, aún, un millón de euros que, como cabe esperar, va a luchar por recuperar.