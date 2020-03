Un dia atípic sense soroll de petards als carrers

València va viure aquest dimecres un atípic dia de març després d'ajornar-se les Falles pel coronavirus i una situació insòlita a quatre dies d'iniciar la seua gran festa, doncs, a més de monuments als carrers a mig muntar, l'ensordidor so que envolta el seu centre en la mascletà va ser substituït pel soroll habitual del trànsit rodat.

La falla de la plaça de l'Ajuntament va començar el dia quasi buida. Els escassos visitants, alguns d'ells turistes, que es van acostar fins al lloc per a tafanejar van mostrar “comprensió” amb la mesura adoptada encara que també “molta pena”.

És el cas d'una parella de Barcelona que va arribar el dimarts a la nit a València amb una reserva d'hotel per a passar 10 dies a la ciutat. “Vam arribar de Barcelona sense saber res de res. I ara ens assabentem”, va afirmar ahir la dona, que va agregar que de moment han decidit quedar-se a la ciutat: “Visitarem València sense falles i els pobles de voltant”, va asseverar.

Al mal temps, bona cara. El marit, per part seua, va coincidir que li sembla “correcta” la mesura adoptada per les autoritats sanitàries perquè “si hi ha perill, el primer són les persones”. I va recordar que a ells a Barcelona també els van suspendre el Mobile World Congress o la Fira Internacional Alimentària.

No obstant això, aquest barceloní entén que la mesura “s'hauria d'haver adoptat molt abans que hagueren tret tots els trastos als carrers” de València. “Això es podia preveure des de fa dies amb la situació que travessàvem”, va subratllar, moments abans de fer-se una fotografia davant de la falla per a acomiadar-se d'ella i tindre-la com a record. No va ser l'únic turista que es va acostar fins a la plaça de l'Ajuntament per a prendre fotografies dels monuments muntats.

Una altra dona, que viu a la província de València, va expressar el seu descontentament amb la mesura: “Ens sembla molt mal però... què podem fer? L'excusa és evident, però està molt malament. És una pena”.

Per part seua, dos valencians que també passaven per la plaça, van traure el cap a la falla i van comentar que la decisió d'ajornar les Falles va arribar una mica tard. “Això ho havien d'haver suspés abans del divendres passat. Van donar llavors permís i autoritzacions per a muntar totes les falles i monuments i amb tot eixe cost econòmic ara es quedaran les Falles sense recursos per a pagar-los”, va lamentar un d'ells.

El seu company va manifestar que “estava clar” que s'anaven a suspendre: “Per què no s'han pres les decisions abans? Tenien por i s'han esperat que Madrid els diguera el que havien de fer. La mesura arriba tard i fora de temps”.

A les 14.00 hores, quan les falleres majors donen la tradicional ordre de tret (“senyor pirotècnic, pot començar la mascletà!”), el balcó municipal estava buit i la plaça de l'Ajuntament oberta al trànsit rodat com un dia normal. Un masclet aïllat tirat just a eixa hora feia recordar el que havia de ser però no era.