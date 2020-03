Ribó proposa celebrar les Falles del 15 al 19 de juliol

Les Falles ja tenen una data alternativa de celebració: del 15 al 19 de juliol. Així ho va proposar ahir l'alcalde de València, Joan Ribó, un dia després de conéixer-se la suspensió i ajornament de les festes per excel·lència de la ciutat a conseqüència de la pandèmia desencadenada pel coronavirus.

En concret, l'Ajuntament proposa traslladar la celebració de les Falles al mes de juliol, entre el 15 i el 19, i portar els monuments, tant els ja muntats com els que estaven en els tallers, a Fira València per al seu magatzematge.

No obstant això, hi haurà una excepció: la falla municipal de la plaça de l'Ajuntament, la més vistosa de la ciutat i que no entrava a concurs, cremarà finalment en una data indeterminada abans del dia 19 de març, sense públic ni anunci previ per desig dels artistes fallers que l'han creada al costat de l'artista urbà Escif, que havien plantejat acabar de plantar-la i cremar-la.

L'alcalde, que va comparéixer després de reunir-se amb artistes fallers i agents del món de les festes, va apuntar que els costos del desmuntatge i trasllat els assumiran al 50% entre la Generalitat i el Consistori, i així mateix, es va comprometre a “buscar ajudes” perquè “la crisi siga una crisi que es tanque enguany” i que les Falles de 2021 “siguen unes festes totalment normals”.

El president de la Junta Central Fallera (JCF) i regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, va dir que es treballarà per a resituar les mascletaes pendents del dissabte 11 al diumenge 19 de juliol.

Poc abans de la reunió a l'Ajuntament, els artistes fallers van anunciar que desmantellaran les falles que ja es troben a mig plantar als carrers de València i les traslladaran per al seu emmagatzematge. Després de reunir-se amb ells, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va confirmar el seu compromís de sufragar la meitat de les despeses del trasllat.

Així ho va avançar el mestre major del gremi d'artistes fallers, José Ramón Espuig, després de la trobada que va mantindre també ahir a la vesprada amb Ximo Puig. Espuig, que va sostindre que amb els pobles xicotets vol que es mantinga el mateix que en la capital, va assegurar que Puig va donar el vistiplau a les seues propostes i va explicar que ara traslladaran aquestes idees a l'Ajuntament de València.

Al migdia, en una compareixença al costat de l'alcalde Ribó i la vicealcaldessa Sandra Gómez, el regidor Galiana va descartar la possibilitat que els monuments fallers es guarden per a l'exercici posterior i va defensar la idea de cremar-les al llarg d'enguany, quan siga possible ateses les recomanacions de les autoritats sanitàries, una idea que encaixaria amb el seu desmuntatge i emmagatzematge.

“Cal cremar per la idiosincràsia de les falles. No es poden suspendre per a 2021”, va dir Galiana, que va agregar que l'ofici d'artista faller suposa “fer i cremar” els monuments que són la “base” d'aquestes festes. Així mateix, va assenyalar que “ajornar a 2021” aquestes celebracions comportaria “un perjudici enorme” i va asseverar que espera i desitja que la situació actual “no afecte les Falles de 2021”.

“L'ofici d'artista faller no permet guardar les falles per a 2021”, va afegir. L'oposició va enlletgir al primer edil que no acudira despús-ahir a la reunió en la qual es va decidir ajornar les Falles.

D'altra banda, la Conselleria d'Educació ha decidit mantindre el calendari escolar en la Comunitat Valenciana “tal com estava planificat”, de manera que les vacances escolars previstes per a aquest mes de març es mantenen pese a l'ajornament, a causa del coronavirus, de les Falles de València i la Magdalena de Castelló.

Els efectes del virus també han arribat fins a la classe política valenciana. La portaveu de Vox en Les Corts, Ana Vega, que està embarassada, va anunciar ahir que ha donat positiu en la prova de detecció del Covid-19.

Les xifres

761 monuments grans i infantils anaven a cremar el 19 de març als carrers i barris de la ciutat de València, segons les dades de la Junta Central Fallera.

7,75 milions d'euros és l'import total que han destinat enguany les comissions falleres als seus monuments, la majoria (5,8 milions) per a les falles grans.

931.639 visitants rep de mitjana la ciutat durant la setmana gran de les Falles, la qual cosa suposa un 41% més que la mitjana d'una setmana no festiva, segons l'estudi Turisme en Falles.

33,91% dels turistes internacionals procedeixen d'Itàlia, país que ha restringit les entrades i eixides pel coronavirus.