Antonio David Flores da la cara por su yerno tras los rumores de infidelidad a Rocío Flores: "Es un chaval muy sincero"

Manuel Bedmar se ha convertido en el centro de la polémica en los platós de Mediaset desde que un testimonio hizo saltar las alarmas este martes en La habitación del pánico. Y es que se rumorea que el joven podría haberle sido infiel a la nieta de Rocío Jurado durante su participación enSupervivientes 2020.

La noticia se ha comentado este miércoles en Sálvame, donde el padre de la concursante, Antonio David Flores, trabaja como colaborador. El programa ha emitido las imágenes de la exclusiva que ofreció recientemente el espacio conducido por Núria Marín, por lo que el tertuliano no ha dudado en posicionarse.

"Anoche precisamente vi la gala con Manuel en casa. Vino preocupado, con una cara muy rara. Le pregunté y me dijo que estaba preocupado por el tema que salió en La habitación del pánico", ha avanzado Flores ante Carlota Corredera.

"Le pregunté si esto era verdad. Él es un chaval muy sincero. Me dijo: 'Mira, Rocío y yo hemos tenido discusiones. Hemos tenido subidas y bajadas en la relación. Pero esto que me están contando no es verdad. Ellos me han llamado, me han invitado al programa y yo les he dicho que no quiero formar parte de esto", ha contado el colaborador.

El malagueño ha explicado que su yerno piensa que "están provocando la situación" para que se vea obligado a defenderse en televisión: "Al final la conclusión es esa. Manuel no le da ningún tipo de veracidad a todo esto. Por supuesto, yo confío en él", ha sentenciado el exmarido de Rocío Carrasco.

Manuel Bedmar, de 23 años, siempre se ha mostrado reacio a manifestarse públicamente ante la prensa. Sin embargo, la participación de su novia en Supervivientes ha provocado que los medios del corazón se interesen en él. Tanto es así que Bedmar dio sus primeras declaraciones la pasada semana en Sálvame, donde apoyó a su pareja en una entrevista por vía telefónica.