Madrid, al ralentí: Ayuso dice que "lo peor de la propagación será en estas 3 semanas"

La pandemia mundial provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 sigue extendiéndose sin control por España, que este miércoles registró más de 500 nuevos contagios. Por la noche, ya se habían superado los 2.100 en todo el país, incluyendo 54 fallecidos.

El principal foco de infección se localiza en la Comunidad de Madrid, que aglutina el 50% de los positivos declarados, y donde las autoridades sanitarias están incrementando día tras día las medidas de contención.

Este miércoles, primera jornada con todos los centros educativos cerrados –guarderías, colegios y universidades– para más de un millón de alumnos madrileños, se anunció también el cierre a partir de hoy de los principales emblemas culturales de la capital, incluidos sus tres grandes museos: el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza.

El cierre también afecta al Museo Arqueológico Nacional, al de Antropología, al Sorolla... y así hasta una decena de centros de exposiciones dependientes del ministerio de Cultura. También bajan la persiana a partir del jueves la Biblioteca Nacional, la Filmoteca Española, el Palacio Real, El Escorial o el Archivo Histórico Nacional. Esos cierres se suman a la suspensión de la actividad en los principales teatros madrileños, así como en las bibliotecas y polideportivos municipales.

El coronavirus ha golpeado, sin duda, muy duramente todas las actividades culturales y de ocio de Madrid y las medidas de contención podrían incrementarse en los próximos días. El miércoles, el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, descartó una cuarentena para la Comunidad de Madrid, una limitación de la movilidad al estilo de las adoptadas en Italia, pero sí recomendó a la población madrileña "que no viaje a otras comunidades autónomas" para evitar que el virus se propague a nuevos territorios.

"No se está bloqueando el país, no se prohíbe la movilidad, pero se pide responsabilidad. La población de estas zonas de riesgo tiene que ser consciente de la responsabilidad que tiene", dijo Simón, que también descartó, de momento, cerrar el transporte público en la capital.

El responsable de Alertas y Emergencias Sanitarias dibujó dos escenarios posibles de cara a la contención de la pandemia en España: "Si todo va muy bien, en dos meses podría no haber transmisión de Covid-19, pero si no evoluciona como esperamos también podría alargarse cuatro meses". En ese sentido, dijo que las medidas de contención reforzadas que se han adoptado en Madrid, País Vasco y La Rioja "ya están teniendo efecto", aunque su impacto "no se verá hasta dentro de nueve o diez días".

La presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró, por su parte, que "lo peor de la propagación será en las próximas tres semanas" e informó de que 157 personas ya han recibido el alta hospitalaria tras superar la enfermedad Covid-19. Además, adelantó un plan de choque para los 102 hospitales de la Comunidad de Madrid con el objetivo de "duplicar las camas".

El otro gran foco de infección en España se sitúa en La Rioja y la provincia de Álava. En esta última, el gobierno vasco decretó la suspensión de la actividad docente en todos los centros educativos, una medida que ya se aplicaba en Vitoria y en la localidad de Labastida, pero ahora se hace extensible a toda la provincia, así como al municipio vizcaíno de Balmaseda.