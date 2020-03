Andalucía cierra sus centros de participación activa de mayores y aplaza oposiciones por el coronavirus

"Andalucía está preparada para hacer frente a una alerta sanitaria". Así lo afirmó este miércoles el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que destacó que la comunidad continúa en nivel 1 de contención leve, con un total de 102 casos, el 4,5% del total nacional, y ningún fallecido, "a pesar de ser la región más poblada de España". La tasa de incidencia del coronavirus en la comunidad se sitúa en 1,06 casos por cada 100.000 habitantes, por los 11,74 de la Comunidad de Madrid o los 45,45 de La Rioja. De los 102 casos registrados al cierre de esta edición (23.00 horas), casi el 70% se registran en Málaga, fundamentalmente en la Costa del Sol y Guadalhorce. De entre todos los casos detectados en la comunidad, se ha confirmado el primer positivo de una mujer embarazada, concretamente una enfermera de Málaga, tal y como confirmó ayer el sindicato de Enfermería Satse.

El Ejecutivo andaluz insistió en mandar un mensaje de "tranquilidad y confianza", ya que "se está actuando con el rigor que exige el momento". Pese a este escenario, la Junta ha decidido tomar una serie de medidas "preventivas", algunas de las cuales también van a ser adoptadas por el Ayuntamiento de Sevilla.

Así, la Junta ha dado luz verde al refuerzo de los centros sanitarios de la comunidad con "todo el personal que sea necesario". En estos momentos, afirmó el vicepresidente, el Gobierno andaluz está en disposición de poder realizar "entre 3.000 y 4.000 contrataciones". Al tiempo, Salud ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "hagan un uso razonable de los centros sanitarios". Y ha habilitado un nuevo número de teléfono gratuito (900 400 061) para hacer consultas sobre el coronavirus, que se suma al ya existente de Salud Responde (954 545 060).

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, dejó claro que la población diana son los mayores, "a los que hay que proteger". En este sentido, la Junta anunció que cerrará de manera temporal los 168 centros de participación activa de mayores (antiguos hogares del pensionista) que son de su competencia, e instó a los ayuntamientos a cerrar los 485 centros municipales, así como los 90 privados que hay en la comunidad. El Ayuntamiento de Sevilla se ha sumado a esta medida en los centros que gestiona y, además, suspenderá los talleres de personas mayores que se organizan por parte de los Servicios Sociales y de Salud.

La Junta también va a regular las visitas de familiares a los centros de día y residencias de mayores y a suspender las excursiones y las actividades de voluntariado y prácticas, mientras que toda la actividad de estos centros quedará suspendida en los distritos sanitarios Costa del Sol y Málaga-Guadalhorce, donde se concentra la mayoría de los casos de la región.

Siguen las clases en los colegios

Sin embargo, recalcó Marín, por el momento no se van a suspender las clases en los colegios ni universidades. Lo que sí se va a llevar a cabo es un aplazamiento de las oposiciones "masivas", que no tendrán lugar antes de dos meses, "atendiendo la indicación del Gobierno de España". Una medida que, por ahora, no afectará a las pruebas de docentes de ESO, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, que se celebrarán en junio.

Por su parte, este jueves el Ayuntamiento hispalense analizará la continuidad de las convocatorias en marcha dentro de la Administración local, especialmente las oposiciones para 113 plazas de Policía Local, que inicialmente están previstas para el 28 de marzo.

Otras medidas

El vicepresidente andaluz aseguró que la Junta "ya" está llevando a cabo la "desinfección diaria" de las estaciones de autobuses y terminales marítimas de la comunidad que son competencia de la Junta, así como los autobuses y metros de Sevilla, Granada y Málaga. Por su parte, el Consistorio hispalense también va a poner en marcha a través de Tussam un plan de desinfección de los vehículos dentro del programa de limpieza de la empresa municipal.

La Junta también ha dado autorización a sus trabajadores que sean mujeres embarazadas o personas de riesgo por sufrir alguna patología previa para que puedan trabajar desde sus casas. También el Ayuntamiento de Sevilla analizará la situación de los trabajadores en situación de riesgo para "adoptar medidas en consecuencia".

El Gobierno regional, además, va a distribuir una guía informativa entre sus empleados y cada consejería elaborará un plan de contingencia. En el Consistorio, se reforzará la comunicación con los trabajadores para que cualquiera que sufra síntomas se quede en su domicilio y no acuda a su puesto de trabajo.

El Ayuntamiento hispalense mantiene por ahora las actividades institucionales, culturales y deportivas en la ciudad. En caso de ser multitudinarias o recibir a personas de otras regiones, lo consultarán con la Administración autonómica.