El Ayuntamiento de Murcia aplaza las actividades de centros culturales, teatros y auditorios municipales

Ballesta ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del comité de salud pública, que se ha reunido por tercer día consecutivo con la asistencia de portavoces de todos los grupos políticos municipales y representantes del Servicio municipal de Salud y de Policía Local.

En el encuentro, los asistentes han hecho un repaso a la información epidemiológica existente en la actualidad, que eleva a 17 los afectados por coronavirus en toda la Región, 13 de ellos en el municipio de Murcia. Además, ha recordado que, por primera vez, se han producido contagios intercomunitarios.

Los asistentes también han hecho un repaso de las instrucciones facilitadas por la Administración General del Estado y por la Comunidad Autónoma para hacer frente al coronavirus.

De la misma forma, han repasado las medidas adoptadas hasta ahora, consistentes en dotar de dispensadores de alcohol todos los puntos con control de acceso del Ayuntamiento; y se ha incrementado la limpieza en todas las dependencias municipales para combatir el virus.

Asimismo, se ha colocado cartelería con medidas preventivas, algo que se ha hecho extensivo también a los medios de transporte público, a los centros de mayores y a las plazas y mercados de abastos (con una cartelería especial por su idiosincrasia). Además, el alcalde ha anunciado que el próximo viernes se reunirá el Comité de seguridad y salud laboral del Ayuntamiento.

En el encuentro, los asistentes también han hecho un repaso a los actos internos organizados en el Ayuntamiento y se ha enviado una circular a todos los jefes de área en la que se les emplaza a no llevar a cabo reuniones que convoquen a más de 20 o 25 personas, a personas mayores o personas procedentes de fuera de la Región.*SE APLAZAN O SUSPENDEN LOS ACTOS INTERNOS

En cuanto a los actos del Ayuntamiento previstos en las próximas semanas, el Consistorio ha decidido aplazar o suspender todos los que sea posible. No obstante, hay eventos que no son susceptibles de ello, fundamentalmente oposiciones. En este caso, el Ayuntamiento ha decidido aplazar las que no han comenzado todavía y desarrollar hasta su finalización las que ya se habían iniciado. Por ejemplo, la oposición de técnicos ayudantes de laboratorio prevista para el 2 de abril en la que hay más de 100 personas inscritas se pospone.

El Consistorio ha establecido otro grupo de actividades, las de carácter interno y especial como las bodas que se celebran en el Salón de Plenos. En estos casos, solo se va a permitir el acceso al interior del Salón a unas 25 personas, mientras que el resto de invitados podrán aguardar en la puerta.

Igualmente se aplaza la Fiesta del Río, de la Semana de la Huerta prevista para el próximo domingo, y la Bienvenida a la Primavera que se iba a celebrar en La Glorieta.

En cuanto a actos organizados en colaboración con otras entidades, también se ha informado al Comité de distintas medidas acordadas. Así, la elección de Reina de la Huerta, prevista para el próximo sábado, se aplaza al próximo 29 de marzo. También se está en continuo contacto con la Agrupación Sardinera y con el Cabildo Superior de Cofradías para concretar los eventos de estos días que se verán afectados.

El Festival Marea Rock, que iba a celebrarse el próximo sábado en el recinto ferial de la Fica, ha sido pospuesto, al igual que los conciertos que Izal iba a ofrecer el 20 y 21 de marzo en el Cuartel de Artillería.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

De la misma forma, Ballesta ha anunciado el aplazamiento de todas las competiciones deportivas menos tres de ellas de equipos profesionales, que se celebrarán a puerta cerrada (UCAM-Getafe; Real Murcia-Ponferrada y UCAM Murcia BSR-Estudiantes).

Además, se ha acordado aplazar la Fiesta del Deporte, prevista para el 28 y 29 de marzo, y el campeonato de España de 20 kms marcha (22 de marzo) ya que se esperaba la asistencia de corredores de fuera de la Región. Las escuelas deportivas en las instalaciones municipales se suspenden.

El programa 'Mi Ciudad Enseña' dirigido a alumnos de centros educativos del municipio y dependiente de la Concejalía de Educación también se pospone.

Asimismo, está previsto la celebración de unos 40 actos en pedanías y, en estos casos, el Ayuntamiento ha determinado aplazar todos aquellos que reúnan a más de mil personas mientras que el restyo serán aplazados si es posible o se tomarán medidas especiales para su desarrollo.

SE SUSPENDEN LOS MERCADOS SEMANALES

Durante el encuentro se ha acordado que los mercados semanales de La Fama y Santa María de Gracia se suspendan a partir de mañana por ser los de mayor afluencia y en los que hay mayor riesgo de contagio, mientras que las plazas de abastos se mantienen abiertas aunque se llevarán a cabo medidas de higiene adicionales y un mayor control de la manipulación de alimentos.

Asimismo, se cierran los 76 centros de mayores y los 76 centros de la mujer del municipio y se suspenden las actividades por aglutinar a mucha población de riesgo.

Igualmente se suspenden actividades en los tres espacios jóvenes del municipio (El Palmar, Puente Tocinos y 585 m2) a las que asistan más de 25 personas mientras que la decisión sobre el cierre de bibliotecas, salas de estudio y escuelas infantiles se valorará junto a la Comunidad Autónoma para tomar una decisión conjunta.

Además, se aplazan todas las actividades que se celebren en los 54 centros culturales del municipio desde el próximo viernes 13 de marzo hasta el 20 de abril. Estos centros se mantendrán abiertos sin actividades ya que en muchos de ellos se encuentra la junta municipal o espacios para asociaciones, entre otros.

Asimismo, ya se ha procedido al cierre del Planetario del Museo de la Ciencia y del Agua y se han anulado las visitas guiadas y escolares a los museos municipales.

Tantos las salas de exposiciones como los museos municipales permanecerán abiertos aunque quedan suspendidas las actividades que se fueran a celebrar en estos centros desde el 13 de marzo al 20 de abril.

Asimismo, la programación prevista en los auditorios y teatros municipales hasta el 20 de abril se paraliza y, desde el Servicio de Cultura, se intentará aplazar a otras fechas siempre que sea posible. Los que ya hayan adquirido las entradas pueden solicitar su devolución.

Otras actividades previstas en la vía pública, como ciclo de conciertos de música clásica Sottovoce Murcia o el Festival de Jazz se posponen a otras fechas aún sin determinar.

OTRAS MEDIDAS ACORDADAS

En cuanto al transporte público, se realizará una limpieza intensiva en cocheras en los vehículos de transporte público (tranvías y autobuses) añadiendo medios específicos de desinfección.

Relacionado con la salud laboral de los empleados municipales, a partir de este jueves los empleados municipales pueden fichar desde el ordenador, no sólo desde los lectores de huella dactilar. El próximo viernes a las 12 horas se celebrará una reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral con el fin de continuar estudiando distintas medidas acerca del coronavirus. Igualmente se recomienda que las reuniones fuera de Murcia se suspendan o se hagan por videoconferencia.

Ballesta ha agradecido "al Servicio de Salud del Ayuntamiento, que es el que está coordinando todas estas medidas, y a los portavoces de todos los grupos municipales que de una manera muy generosa se suman a este tipo de decisiones".