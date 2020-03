Coronavirus.- Alacant no contempla "de moment" suspendre les Fogueres, però aplica aforaments màxims de 500 persones

En concret, ha precisat que se'n va a mantindre la celebració d'esdeveniments "sempre que aquests es mantinguen dins d'una forqueta d'entre 300 i 500 persones com a màxim".

Barcala, acompanyat per la vicealcaldessa, Mari Carmen Sánchez, ha mantingut aquest dimecres una nova reunió amb els portaveus dels grups polítics per a traslladar-los les noves mesures que se'n van a adoptar des de l'Ajuntament d'Alacant per a aplicar els criteris del Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat per a combatre l'expansió del coronavirus en la ciutat, segons ha informat el consistori en un comunicat.

L'Ajuntament ha informat que l'alcalde té previst celebrar aquest mateix dimecres sengles reunions amb els representants de les fogueres i de la Setmana Santa per a establir amb ells els criteris a seguir en els esdeveniments que van a tindre lloc en els pròxims dies en relació a aquestes dos activitats.

L'Ajuntament d'Alacant assegura que "se'n van a seguir les instruccions del Govern central i el Consell sobre els aforaments màxims recomanats en les diverses activitats i la concurrència de persones de risc a l'hora de decidir la suspensió d'actes".

En concret i en els actes previstos on no existisquen especials condicions de risc, la determinació que s'ha pres és "mantindre la celebració dels actes sempre que aquests es mantinguen dins d'una forqueta d'entre 300 i 500 persones com a màxim, mentre que sí es cancel·len totes aquelles activitats on es prevegen grans concentracions i l'assistència de xiquets i/o persones majors", ha explicat Barcala.

També s'ha pres la determinació, després de la decisió de posposar les Falles de València i les festes de la Magdalena de Castelló, "de facilitar als constructors de Fogueres d'Alacant un espai per a guardar els monuments que ara no poden plantar, per a alliberar espai en els seus tallers i que puguen seguir treballant".

Per contra, no s'ha contemplat suspendre cap dels esdeveniments festius o religiosos a celebrar pròximament i les decisions que es prenguen sobre aquest tema dependran de l'evolució del problema i de les instruccions que es reben del Ministeri de Sanitat i de la Conselleria de Sanitat, han indicat des de l'Ajuntament.