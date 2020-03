Los obstáculos legales dificultan el aplazamiento de las elecciones gallegas y vascas por el coronavirus

La crisis del coronavirus cada vez afecta a más aspectos de la vida pública, y las elecciones gallegas y vascas previstas para el 5 de abril no son una excepción. Los partidos ya han comenzado a cancelar mítines, e incluso voces de alto rango como la del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o el líder del PP, Pablo Casado, han abierto la puerta a plantear un aplazamiento de los comicios. Pero los juristas consultados por 20minutos.es alertan de las dudas legales que generaría este retraso, que no tendría precedentes en España.

Este mismo miércoles, a tenor del agravamiento de la crisis en puntos como la Comunidad de Madrid, La Rioja o Álava, Feijóo dejó abierta la posibilidad de pedir al Gobierno central y a la Junta Electoral Central un aplazamiento de los comicios si se entiende que "puede estar en riesgo la salud pública y el derecho a sufragio de los gallegos". El lehendakari Iñigo Urkullu no fue tan directo y exigió a los partidos que no "especulen", pero explicó que el Gobierno vasco está analizando jurídicamente el posible retraso.

Urkullu apuntó directamente a la Junta Electoral Central (JEC) como la responsable de adoptar una decisión "con criterios técnicos y profesionales". Y lo mismo hizo Pablo Casado, que afirmó que la decisión de retrasar o no las elecciones gallegas y vascas "depende de la JEC, de la Administración General del Estado y de cómo evolucione el coronavirus".

El problema es que la ley no establece lo que hacer en casos como este, y no está claro ni quién estaría facultado para tomar la decisión de retrasar las elecciones ni tampoco si ni siquiera la ley permite detener un proceso electoral que ya se puso en marcha hace días con la disolución de los Parlamentos vasco y gallego. Desde luego, la Ley de Régimen Electoral General (Loreg) no recoge esta posibilidad expresamente, y ni siquiera los expertos juristas consultados se ponen de acuerdo, aunque todos ellos coinciden en la dificultad que entrañaría un retraso de los comicios.

La opción de la Junta Electoral genera dudas

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional, señala que "suspender unas elecciones es jurídicamente muy polémico" porque "puede suponer un riesgo a la democracia". E, incluso en el caso de que las circunstancias lo aconsejaran, el aplazamiento sería complicado de decretar. "El Gobierno central, desde luego, no puede hacerlo", sostiene Urías, que también deja claras sus "dudas" sobre que la JEC esté facultada para ello.

No obstante, aún sin tenerlo claro, para Urías la JEC –como encargado de la "ordenación de los procesos electorales– sería el único órgano que podría tener facultades jurídicas para plantear un aplazamiento. "En circunstancias excepcionales de emergencia sería posible, pero por poco tiempo y con una excepcionalidad muy bien contrastada", explica el constitucionalista, que insiste en que "tiene que ser una suspensión temporal y motivada por razones de fuerza mayor independientes de la voluntad de los gobiernos o instituciones públicas".

No obstante, los otros dos expertos consultados no lo tienen tan claro. "El Gobierno no tiene atribuciones, pero la JEC tampoco", sostiene Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, que considera que la Junta Electoral "puede dictar normas para reducir los riesgos, como ordenar el reparto de mascarillas para los miembros de las mesas electorales, pero no parar las elecciones".

En la misma línea se expresa Miguel Presno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, que considera "muy discutible" que el Gobierno pueda parar el proceso electoral por decreto y sostiene que "la JEC no puede hacer nada" relativo al aplazamiento o suspensión de las elecciones. "Lo único que puede plantear la JEC es la suspensión de mesas concretas de votación por problemas de orden público o por cosas como que falten papeletas", pero no detener el proceso, insiste Presno.

Una reforma de la Loreg o el estado de alarma

Y si ni el Gobierno ni la Junta Electoral pudieran decretar un aplazamiento de los comicios, ¿habría alguna vía para hacerlo? Los expertos consultados insisten en que la legislación actual no señala caminos claros, y por eso Arbós y Presno coinciden en que la fórmula más viable pasaría por una reforma exprés de la Loreg para legalizar la suspensión de las elecciones cuando se den razones de fuerza mayor.

"Habría que determinar qué institución puede decidir el aplazamiento, y además restringirlo a casos muy tasados", sostiene Presno, que apunta que el cambio en la Loreg podría tapar el "vacío" legal que se ha evidenciado con la crisis del coronavirus. En términos generales, Arbós coincide, aunque una vez más manifiesta sus "dudas" porque esa reforma tendría que aplicarse "con efectos retroactivos" a unos parlamentos ya disueltos.

Tampoco está nada claro que la declaración del estado de alarma previsto en la Constitución, otra de las posibilidades que se han deslizado estos días, facultase al Gobierno para suspender unas elecciones autonómicas ya convocadas. El estado de alarma está previsto para cuando todo o parte del territorio nacional se vea afectado por "catástrofes, calamidades o desgracias públicas", así como "crisis sanitarias, tales como epidemias", y pone a "todas las autoridades civiles" y las policías a las órdenes directas del Gobierno, que les puede imponer "servicios extraordinarios".

Pero la ley no plantea que puedan aplazarse comicios ya convocados en estado de alarma, y así lo recuerda el jurista Presno, que sostiene que es "muy discutible" esta posibilidad incluso con una interpretación amplia de la ley. Y Arbós coincide. "Tengo mis dudas. Con el estado de alarma podría obligarse al confinamiento a la población y entonces las elecciones no se podrían celebrar, pero sería un uso perverso del instrumento", considera.