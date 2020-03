Guía básica para tratar a contagiados con coronavirus en casa: baño propio, nada de visitas... y 2 metros de distancia

La expansión del coronavirus está provocando un cambio de rutina a millones de personas en el mundo, provocadas por las drásticas medidas tomadas por países como Italia, con su cierre de fronteras, o España, con el cierre de colegios y universidades en distintas regiones del país.

El número de contagios sube cada día que pasa y ya son más de 2000 en nuestro país, algo que provocará previsiblemente que muchas personas se vean en la situación de convivir con un infectado por coronavirus en su propia casa. Para ello, desde el Ministerio de Sanidad han lanzado un documento llamado 'Manejo Domiciliario de casos de investigación, probables o confirmados de COVID-19', en el que lanza unas pautas y consejos para como hacerlo de forma segura y reduciendo las posibilidades de contagio.

¿Cuándo es recomendable que el paciente se quede en casa?

En primer lugar, y como es lógico, no todos los pacientes con un positivo en coronavirus pueden permanecer en su vivienda habitual y ser atendidos allí. Las pautas establecidas por el Gobierno para recibir atención médica domiciliaria implican que los pacientes cumplan con los requisitos mínimos, que son: no pertenecer a grupos de riesgo como personas mayores o embarazadas. Ausencia de enfermedades crónicas cardiovasculares, pulmonares, renales o diabetes. Tampoco deben registrar ninguna alteración del sistema inmunitario y, por último, no presentar síntomas graves respiratorios, gastrointestinales o neurológicos.

¿Cómo tiene que ser el lugar de aislamiento?

Para poder tener a un paciente con Covid-19 en tu domicilio, este debe disponer de unas condiciones mínimas para que sea seguro y se reduzcan las posibilidades de contagio. Así, el documento informa que no es necesario que otra persona resida en tu domicilio, siempre y cuando se disponga de un móvil para comunicarse. Además, añade la importancia de que la casa disponga de buena ventilación, junto con un baño para uso exclusivo del paciente o, en su defecto, deberá ser limpiado con lejía tras cada uso. También es necesario disponer de una habitación de uso personal, y en caso de tener que compartirla, se debe garantizar una distancia mínima de dos metros con el resto de personas.

Desde el Gobierno también desaconsejan que se conviva con personas dentro de los grupos vulnerables, aunque destaca que cada caso se analizará individualmente. De cualquier manera, siempre se deben aplicar las medidas de higiene recomendadas.

¿Cómo se debe comportar el paciente y las personas que conviven?

Aquellos que se encuentren aislados deberán mantener dos metros de distancia en todo momento con el resto de habitantes del hogar, la puerta de la habitación donde resida deberá permanecer siempre cerrada y la manera de comunicación entre ellos deberá ser por teléfono móvil o con intercomunicadores, parecidos a los que se utilizan para la vigilancia de bebés. En caso de necesitar pasar por alguna zona común de la casa, deberá hacerlo con mascarilla quirúrgica y realizar higiene de manos al salir de la habitación.

También añade que la persona enferma no deberá recibir visitas durante el periodo de aislamiento y que, además, se mantenga un registro de las personas que entran y salen del domicilio.

En el apartado de higiene en la ropa y residuos, recomiendan el uso de toallas y vestimenta personal, y para su lavado, así como el de ropa de cama, deberá permanecer en una bolsa aislada herméticamente hasta el momento previo a introducirlo en la lavadora y limpiarla a una temperatura de 60-90 grados.

Por último, para los residuos que se genere se recomienda tener una papelera con cierre de tapa hermético para que el paciente los deposite allí y, una vez cerrada la bolsa por completo, se podrá sacar de la habitación y tirarla a los contenedores habituales.