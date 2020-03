Coronavirus.- Festival de Málaga cancela algunas de las actividades programadas en MaF 2020

Las actividades canceladas, todas con entrada libre, son las previstas para este miércoles como la 'Namba', performance audiovisual de Alba G. Corral en la Escuela de Arte San Telmo, 19.00 horas; el ciclo 'Gaia ante el reto del antropoceno' en su sesión de clausura y el homenaje a la figura y obra de Pilar Miró, precisando que se mantiene la proyección de 'El pájaro de la felicidad', en colaboración con Filmoteca Española pero se cancela el coloquio posterior con Fernando Méndez Leite en el Cine Albéniz a las 19.00 horas.

También se suspende la actividades del jueves, 12 de marzo, de 'Guion y dirección, un buen match', un networking entre guionistas y profesionales de la dirección, que tenía lugar en el Hotel AC Málaga Palacio; y la Semana de cine de derechos humanos de Amnistía Internacional; además de la proyección de 'Si me borrara el viento lo que yo canto'; el coloquio presentación de 'Tierra' y el coloquio presentación de 'Un alfabeto para Emma Suárez'.

Por otro lado, se mantienen el resto de actividades, así como los conciertos previstos para este miércoles y jueves: 'Hedwig and the Angry Inch & los 70's', en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, este miércoles (20.00 horas) y 'No Signal', de Bromo (Paloma Peñarrubia y Azael Ferrer), en Teatro Echegaray este jueves 12 (21.30 horas).