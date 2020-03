Lluvia de cancelaciones culturales en Barcelona siguiendo las indicaciones de la Generalitat por el coronavirus

Tras el anuncio hecho este miércoles por el president de la Generalitat, Quim Torra, del refuerzo de las medidas de prevención y alerta frente al Covid-19, como prohibir los acontecimientos donde se concentren más de 1.000 personas, han sido múltiples las instituciones culturales que han decidido anunciar la cancelación de sus actividades.

Entre estas se encuentran el Liceu, el Palau de la Música, el Auditori o la sala Razzmatazz de Barcelona y ferias como la del Ensenyament de Fira de Barcelona (que tenía que comenzar el próximo 18 de marzo) o la Fira Spannabis del próximo fin de semana en Fira de Cornellà, una cita de referencia del sector del cáñamo que se ha trasladado al próximo otoño.

El Liceu ha suspendido el estreno mundial del próximo jueves 19 de marzo de la ópera Lohengrin de Richard Wagner, dirigida por su biznieta, Katharina Wagner.

El director general del Liceu, Valentí Oviedo, ha anunciado la suspensión del estreno mundial debido "a la prohibición decretada por el president de la Generalitat, Quim Torra, de realizar espectáculos en equipamientos con aforos superiores a 1.000 butacas y el Liceu tiene 2.292". La prohibición abarca inicialmente los próximos 15 días, por lo que si se levantan las restricciones "se podrían desarrollar las últimas cuatro funciones programadas", del 28 y 31 de marzo y 3 y 5 de abril. Se había vendido más de un 80% del aforo total de Lohengrin.

La sala Razzmatazz del Poblenou también ha anunciado la anulación de todos los conciertos, eventos y sesiones programadas desde el próximo jueves y durante las próximas dos semanas por el coronavirus.

Han tomado la medida, según han explicado los responsables del local en un comunicado, "a la espera de conocer nuevas medidas y directrices al respecto". Devolverán el importe de las entradas compradas para los eventos organizados entre los días 12 y 25 de marzo.

El Auditori ha suspendido igualmente los conciertos entre el próximo jueves y el 26 de marzo, ambos incluidos, aunque mantienen los que se celebran este miércoles "con normalidad". En el periodo cancelado se iban a celebrar en esta sala un total de 18 conciertos.

También el Palau de la Música ha pospuesto su programación artística y cultural del 12 al 26 de marzo, entre ellas, la actuación de la Escola Coral del Orfeó Català que se iba a celebrar el próximo 29 de marzo.

El Mago Pop ha cancelado todas las funciones de su nuevo espectáculo Nada es imposible en el teatro Victòria hasta el próximo 26 de marzo.

Aplazamientos a octubre

Y en el capítulo de salones, ya no se celebrará este fin de semana la nueva edición del Barcelona Beer Festival (BBF), la novena, que iba a llevarse a cabo en el recinto de La Farga de l'Hospitalet de Llobregat.

Tampoco abrirán sus puertas el Monumental Club en la plaza de toros Monumental de Barcelona, que iba a ofrecer una nueva edición el próximo sábado, ni el concierto de la cantautora japonesa Sachiko Kanenobu del sábado en el Festival de Músiques Dispereses de Lleida.

Otras salas y eventos que han decidido paralizar su funcionamiento son el teatro Tantarantana, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), la sala Apolo, el Teatre Zorrilla de Badalona, el Festival Blues i Ritmes de Badalona o el 39 Festival de Jazz de Terrassa.

La sala Barts del Paral·lel también ha aplazado el concierto de Rulo y la Contrabanda del próximo sábado al 30 de octubre; el de Second del sábado (que pasa al 24 de abril); los de Brothers in Band de los días 20 y 21 de marzo, que se han trasladado al 1 y 2 de mayo; el de Abbey Road que pasa al 10 de mayo; el de La Sotana (al 22 de abril); el de Víctor Parrado (al 6 de abril) o el St Patrick's Festival (al 6 de mayo). Y el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú no llevará a cabo su fiesta de presentación prevista para el próximo jueves en la Antiga Fàbrica Estrella Damm.

El Festival Ohlalà! de cine francófono de Barcelona ha pospuesto su celebración a octubre.

El Sónar, el Cruïlla o el Vida Festival, según lo previsto

La Asociación de Festivales de Música ha asegurado que los organizadores del Festival Sónar de Barcelona están "trabajando con normalidad" de cara a su celebración "según lo previsto" por lo que mantiene su calendario, al igual que eventos similares como el Arenal Sound o el FIB de Benicàssim y otros festivales catalanes asociados: Cruïlla, Barcelona Beach Festival o Vida Festival.

En el ámbito de las salas de exposiciones, una de las primeras en anunciar que su programación continua aunque "con medidas de prevención" ha sido el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Del 12 al 26 de marzo se limitará el acceso a las actividades a un tercio del aforo oficial.

El escritor italiano Alessandro Baricco no viajará a Barcelona para impartir la conferencia que tenía prevista. Tampoco se desplazará Stefano Mancuso, pero este último sí que mantiene su intervención vía streaming.

Tampoco peligra Sant Jordi

Por su parte, los editores afirman igualmente que están trabajando con "normalidad" para celebrar Sant Jordi el próximo 23 de abril, de aquí a mes y medio. Así lo ha expresado este miércoles el presidente del Gremi d'Editors de Barcelona, Patrici Tixis.

La Sagrada Família limita su aforo a mil personas

La Sagrada Família reducirá desde el próximo jueves su aforo a 1.000 personas como máximo al mismo tiempo dentro del templo siguiendo las directrices de la Generalitat. Esta medida también se aplica a la Casa Museu Gaudí, que verá limitado su aforo a un tercio de su capacidad actual. Los ascensores de las torres de las dos fachadas del templo quedarán cerrados.

También queda suspendida la iluminación de la fachada de la Pasión, que estaba prevista entre los días 2 y 5 de abril dentro de los actos de Semana Santa.

Discotecas

El sector de las discotecas está informando a todos sus asociados este miércoles de las medidas de contención del coronavirus decretadas por la Generalitat y se encuentran en conversaciones con el Govern para acabar de decidir si se opta por limitar aforos en los locales de ocio pequeños y medianos o cerrar en los grandes. Así lo han indicado a este diario fuentes de una de las principales patronales del colectivo en Cataluña.