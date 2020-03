Coronavirus.- La UEFA confirma la suspensión del Sevilla-Roma de la Liga Europa previsto para este jueves

"Como resultado de las restricciones de viajes entre España e Italia impuestas ayer martes por las autoridades españolas, los partidos de la Liga Europa entre el Inter y el Getafe, y entre el Sevilla y la Roma no tendrán lugar mañana jueves como estaba previsto", ha apuntado el organismo a través de su cuenta de 'Twitter'.

El choque entre los 'neroazzurri' y los 'azulones' se debía disputar a las 21,00 horas en el Giussepe Meazza de Milán, y el de los sevillistas y los 'giallorossi' a las 18,55 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ambos a puerta cerrada, al igual que la vuelta.

"En este momento, el Getafe no va a viajar mañana a Milán. No vamos a ir a Italia le pese a quien le pese. Si tenemos que perder la eliminatoria, la perderemos con la cabeza bien alta. Yo no voy a ser el que asuma correr el mínimo riesgo. Nos hace mucha ilusión, pero si tiene que ser así, será", señaló Ángel Torres, presidente del Getafe, en una entrevista al programa El Transistor de Onda Cero.

Por su parte, la Roma informó este miércoles su imposibilidad de viajar a Sevilla para este partido continental "después de que el avión, procedente de Italia, no recibiera la autorización para aterrizar en España".