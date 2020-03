Coronavirus.- Artistes fallers creuen que "el més raonable" és plantar i cremar les falles en les dates habituals

Així ho ha manifestat l'entitat en un comunicat fet públic després d'una reunió extraordinària mantinguda aquest dimecres després de l'ajornament de les Falles davant l'epidèmia de l'epidèmia COVID-19.

Els gremis recalquen que entén "l'abast de preocupació i mesures aplicades". Davant aquesta situació, recomanen als artistes que no desmunten ni retiren cap falla ni element que tinguen en els carrers de qualsevol de les capitals i poblacions on se celebra la festa de les Falles mentre no se'ls garantisca "qui es fa càrrec del treball de desmuntatge i emmagatzematge de les falles".

Es tracta d'una postura adoptada pels tres gremis "a causa de l'alt cost material i risc per a les persones que representen tal treball", expliquen.

El col·lectiu, que es troben pendents que la Generalitat Valenciana, emeta el decret en el qual es detallen les condicions de la suspensió, aconsellen als artistes fallers que no realitzen cap transport en el dia de hui, a l'espera de les conclusions de les reunions pendents durant tot el dia amb les institucions festives i governamentals.

Finalment, expressen públicament "el major agraïment pel suport que ens estan donant les falles, mitjans de comunicació i amistats en les últimes hores".