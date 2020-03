Coronavirus.- Marco diu que s'intentarà que l'impacte econòmic per l'ajornament de la Magdalena siga el "mínim"

En aquesta línia, ha assenyalat que no hi ha estimacions sobre l'impacte econòmic que pot ocasionar l'ajornament de les festes i ha apuntat que les despeses que no s'han produït es veurà de quina forma es poden contindre i traslladar-se a una altra data i els que ja s'han executat, com el Llibret, s'hauran de pagar.

La primera edila ha realitzat aquestes declaracions en una roda de premsa que ha oferit al costat de pràcticament tot l'equip de govern per a informar sobre les mesures adoptades després de l'ajornament de la Magdalena.

Amparo Marco ha assenyalat que la suspensió de les festes ha sigut una decisió "molt encertada" per part del Govern central i de la Generalitat Valenciana "per qüestió d'emergència sanitària internacional", ja que -ha dit- "per damunt de tot està la salut de la ciutadania".

L'alcaldessa ha assenyalat que ha sigut una decisió "molt difícil" perquè "a ningú li agrada suspendre les festes" i, lleugerament emocionada, ha agraït el suport a aquesta decisió de l'equip de govern i de la resta de grups polítics.