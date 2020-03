Coronavirus.- Les vacances escolars es mantenen malgrat l'ajornament de les Falles i la Magdalena

L'administració autonòmica ha recordat que la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus ha fet que la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant del Coronavirus haja determinat l'ajornament de les festes de Falles i de la Magdalena. Aquesta decisió s'ha pres "seguint les recomanacions donades pel Ministeri de Sanitat per a protegir la salut de la ciutadania i per a minimitzar els riscos".

En aquest context, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha traslladat aquest dimecres a les direccions dels centres educatius que el calendari escolar no preveu cap modificació. Per tant, l'ajornament de les festes de Falles i de la Magdalena no afecta els dies marcats com no lectius del calendari escolar (la setmana del 16 al 20 de març).

Cada municipi compta amb dies festius locals que distribueix al llarg del curs escolar. Així mateix, cada consell escolar municipal va enviar en el seu moment la sol·licitud de dies no lectius locals a la Conselleria per a la seua autorització i respecte a aquesta planificació realitzada "no existeix cap modificació", insisteixen des del departament que dirigeix Vicent Marzà.

Aquesta determinació de mantindre el calendari escolar, expliquen, "s'ha dut a terme per les recomanacions que es realitzen des del Ministeri de Sanitat i seguint sempre criteris tècnics, científics i sanitaris sobre els passos a seguir a cada moment respecte a l'alerta sanitària generada pel coronavirus".

Les recomanacions en aquest sentit se centren a "minimitzar els canvis respecte a les rutines socials establides i per tant cap criteri sanitari recomana que es modifique el calendari escolar establit".

"Totes les indicacions que pogueren alterar o modificar el funcionament dels centres educatius, si cal prendre-les, es produiran seguint criteris estrictament tècnics, sanitaris i de salut pública", afigen.

"EVITAR ALARMISMES INNECESSARIS"

A més, la Conselleria d'Educació assenyala que, a banda de comunicar a totes les direccions dels centres educatius que no s'altera el calendari escolar, també els ha facilitat informació rellevant amb la finalitat de "contribuir a frenar l'expansió de la malaltia i evitar alarmismes innecessaris".

Totes les directrius que es prenen relacionades amb la prevenció i el tractament del COVID-19 es decideixen en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, a proposta del Ministeri de Sanitat, en coordinació amb les conselleries de Sanitat de les diferents comunitats autònomes. "Per tant, des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport únicament executem les decisions preses per les autoritats sanitàries", ressalten.

Educació "està en constant coordinació amb la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, amb el Ministeri de Sanitat i amb la resta de departaments de les comunitats autònomes i les decisions que es prenen es fan de manera totalment coordinada".

En aquesta línia, posen de manifest que "totes les mesures que s'adopten relacionades amb el COVID-19 atenen criteris de tipus tècnic, científic i sanitari i han sigut recomanades per professionals experts en salut pública".

"És per açò -prossegueixen- que els centres educatius no podran prendre de manera unilateral cap mesura relacionada amb la malaltia sense tindre la supervisió de les autoritats del departament de Salut Pública de la Generalitat Valenciana".

En el moment de difondre aquesta informació, a la Comunitat Valenciana "no hi ha cap circumstància que recomane introduir canvis en el funcionament normalitzat de l'activitat acadèmica actual".

En aquest sentit, declaren que "en el cas que en un centre educatiu algun membre de la comunitat educativa presentara símptomes característics de la malaltia i haguera estat en una zona de risc, o exposat a un cas confirmat de COVID-19, hauria de contactar amb el número de telèfon habilitat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 900 300 555 i informar d'açò". Els servicis mèdics li diran com ha d'actuar.

Si arriba el cas i es confirmara que una persona membre de la comunitat educativa donara positiu en COVID-19, el departament de Salut Pública "es posaria en contacte amb la direcció del centre i s'establirien les mesures que s'haurien d'adoptar de forma immediata".

Finalment, la Generalitat agraeix "expressament a les comunitats educatives valencianes la seua col·laboració, responsabilitat social i sensatesa no només per a fer front al coronavirus, sinó per a transmetre els valors de solidaritat entre la ciutadania per a evitar alarmismes i promoure actituds de responsabilitat i calma".