Ana Pastor da positivo por coronavirus

La expresidenta del Congreso, y actual vicepresidenta de la Cámara, Ana Pastor, ha dado positivo por coronavirus. Así lo ha anunciado ella misma en las redes sociales. "Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas", escribió.

El PP ha tomado las medidas concretas relacionadas con la precaución, y todos sus empleados teletrabajan ya desde este martes. "Quiero transmitiros un mensaje de tranquilidad. Tenemos una excelente Sanidad y magníficos profesionales. Sigamos todos sus indicaciones. Muchísimas gracias", acabó comentando Pastor. Este martes ya no acudió a la reunión de Mesa del Congreso ni de la Junta de Portavoces.

Ana Pastor es la primera diputada del PP que da positivo por el virus, y se une a otro caso en la primera línea política, como es el de Javier Ortega Smith, de Vox. El partido de Abascal comunicó el caso después de la celebración de Vistalegre III el pasado domingo.

