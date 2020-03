Coronavirus.-Presidente del Colegio de Médicos confía en la capacidad profesional pero aboga por más medios

"Estos virus gripales decaen su fuerza conforme pasa el tiempo. Espero que lo matemos con nuestro calor proverbial en Sevilla y que tengamos la fiesta en paz, sin tener que suspender ni Semana Santa ni Feria", ha dicho Carmona tras la presentación de la campaña 'Stop agresiones, cuidemos a quienes nos cuidan', junto al concejal de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores.

Carmona ha explicado que se conoce "en gran parte" el modo de difusión de este nuevo virus gripal, "pero no todo" y por eso "se están tomando las medidas que se están tomando". "En Valencia se han suspendido las Fallas y los valencianos también las quieren mucho. No sé que vamps hacer aquí, pero aún nos queda tiempo", indica.

En su opinión, "lo difícil no es detectar al que tiene patología, sino a otros como los niños, que no se detectan porque no lo suelen padecer de momento". "Los que transmiten la enfermedad son los niños, como con la gripe. Esta campaña hemos vacunado de seis meses a seis años a todos los que hemos podido y verás como el año que viene hay menos gripe porque el niño no la padece pero sí la transmite", advierte.

Por eso, señala que "si viene una persona de Italia o de otro sitio infectada y se la pasa a un niño" ya comenzaría éste su transmisión. "No solo se transmite por tocar la mano sino que si toca una mesa de un bar y luego el niño lo toca, pues eso no lo sabe nadie. Es difícil ahora mismo concretar hasta donde vamos a llegar. La sanidad se está preparando ante una cosa nueva", concluye.

"HAY CAPACIDAD Y CONOCIMIENTO PARA ATAJARLO"

De su lado, Flores ha defendido la actuación de las Administraciones siguiendo los criterios de las autoridades sanitarias y los expertos a la hora de actuar frente al coronavirus.

"Para la atención de los casos clínicos tenemos unos profesionales altísimamente cualificados y todos los medios necesarios. Si hubiera un aluvión de casos, se están poniendo las medidas para poder atenderlos. Hay capacidad y conocimiento de sobra para superar esto, como hemos demostrado en otras ocasiones. Confiemos en superarlo bien, estoy seguro de que así se hará", sentencia.