Las vacaciones escolares se mantienen pese al aplazamiento de las Fallas y la Magdalena

La administración autonómica ha recordado que la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus ha hecho que la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación frente al Coronavirus haya determinado el aplazamiento de las fiestas de Fallas y de la Magdalena. Esta decisión se ha tomado "siguiendo las recomendaciones dadas por el Ministerio de Sanidad para proteger la salud de la ciudadanía y para minimizar los riesgos".

En este contexto, la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha trasladado este miércoles a las direcciones de los centros educativos que el calendario escolar no prevé ninguna modificación. Por tanto, el aplazamiento de las fiestas de Fallas y de la Magdalena no afecta a los días marcados como no lectivos del calendario escolar (la semana del 16 al 20 de marzo).

Cada municipio cuenta con días festivos locales que distribuye a lo largo del curso escolar. Asimismo, cada consejo escolar municipal envió en su momento la solicitud de días no lectivos locales a la Conselleria para su autorización y respecto a esta planificación realizada "no existe ninguna modificación", insisten desde el departamento que dirige Vicent Marzà.

Esta determinación de mantener el calendario escolar, explican, "se ha llevado a cabo por las recomendaciones que se realizan desde el Ministerio de Sanidad y siguiendo siempre criterios técnicos, científicos y sanitarios sobre los pasos a seguir en cada momento respecto a la alerta sanitaria generada por el coronavirus".

Las recomendaciones en este sentido se centran en "minimizar los cambios respecto a las rutinas sociales establecidas y por tanto ningún criterio sanitario recomienda que se modifique el calendario escolar establecido".

"Todas las indicaciones que pudieran alterar o modificar el funcionamiento de los centros educativos, si hay que tomarlas, se producirán siguiendo criterios estrictamente técnicos, sanitarios y de salud pública", añaden.

"EVITAR ALARMISMOS INNECESARIOS"

Además, la Conselleria de Educación señala que, aparte de comunicar a todas las direcciones de los centros educativos que no se altera el calendario escolar, también les ha facilitado información relevante con el fin de "contribuir a frenar la expansión de la enfermedad y evitar alarmismos innecesarios".

Todas las directrices que se toman relacionadas con la prevención y el tratamiento del COVID-19 se deciden en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta del Ministerio de Sanidad, en coordinación con las conselleries de sanidad de las diferentes comunidades autónomas. "Por tanto, desde la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte únicamente ejecutamos las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias", resaltan.

Educación "está en constante coordinación con la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, con el Ministerio de Sanidad y con el resto de departamentos de las comunidades autónomas y las decisiones que se toman se hacen de manera totalmente coordinada".

En esta línea, ponen de manifiesto que "todas las medidas que se adoptan relacionadas con el COVID-19 atienen a criterios de tipo técnico, científico y sanitario y han sido recomendadas por profesionales expertos en salud pública".

"Es por eso -prosiguen- que los centros educativos no podrán tomar de manera unilateral ninguna medida relacionada con la enfermedad sin tener la supervisión de las autoridades del departamento de Salud Pública de la Generalitat Valenciana".

En el momento de difundir esta información, en la Comunitat "no hay ninguna circunstancia que recomiende introducir cambios en el funcionamiento normalizado de la actividad académica actual".

En este sentido, declaran que "en el supuesto de que en un centro educativo algún miembro de la comunidad educativa presentara síntomas característicos de la enfermedad y hubiera estado en una zona de riesgo, o expuesto a un caso confirmado de COVID-19, tendría que contactar con el número de teléfono habilitado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 900 300 555 e informar de ello". Los servicios médicos le dirán como tiene que actuar.

Si llega el caso y se confirmara que una persona miembro de la comunidad educativa diera positivo en COVID-19, el departamento de Salud Pública "se pondría en contacto con la dirección del centro y se establecerían las medidas que se tendrían que adoptar de forma inmediata".

Por último, la Generalitat agradece "expresamente a las comunidades educativas valencianas su colaboración, responsabilidad social y sensatez no solo para hacer frente al coronavirus, sino para transmitir los valores de solidaridad entre la ciudadanía para evitar alarmismos y promover actitudes de responsabilidad y calma".