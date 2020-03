AMP.- Coronavirus.- Sanitat confirma 11 contagis nous a la Comunitat Valenciana

Als 12 casos d'ancians registrats en una residència de persones majors de la província de València s'han sumat altres quatre, amb el que la xifra total en el centre ascendeix a 16, tots ells interns. Salut Pública segueix investigat l'origen d'aquest brot i poder fer la traçabilitat dels casos positius.

Així ho ha assenyalat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en una roda de premsa en la qual ha oferit les últimes dades sobre la crisi i en la qual ha agraït a la ciutadania "la col·laboració i compressió" amb la mesura d'ajornar les festes de les Falles i la Magdalena, decretada amb l'"objectiu fonamental de protegir" la salut de la població.

Amb la xifra global, el nombre de contagis produïts en aquesta autonomia ascendeix a 76, entre els quals hi ha 74 casos actius, dos d'ells greus. A data d'aquest dimecres, hi ha 69 professionals sanitaris en aïllament preventiu, sense símptomes, en els seus domicilis.

Barceló ha assenyalat que aquests professionals estan sent substituïts com en qualsevol baixa laboral. Així mateix, ha assenyalat que a la Comunitat Valenciana no hi ha escassetat de màsqueres i que ahir mateix es van repartir en tots els centres. A més, s'han registrat 1.626 proves amb resultat negatiu.

Dels 74 casos actius -tres a Castelló, 51 a València i 20 a Alacant-, hi ha 21 ingressats en centres hospitalaris, 37 en els seus domicilis i els 16 ancians que romanen atesos i aïllats en les seues habitacions de la residència.

Barceló ha matisat que encara que hui s'han confirmat 11 nous casos davant dels 15 d'ahir "encara no podem establir que s'haja arribat a un punt d'inflexió" a la Comunitat Valenciana.

En els 76 casos comptabilitzats s'inclou l'home mort amb coronavirus en l'Arnau de Vilanova el 13 de febrer i al primer contagiat detectat a la Comunitat, que ja ha sigut donat d'alta de l'Hospital de la Plana de Vila-real (Castelló).

SUSPENSIÓ D'ACTES ESPORTIUS I FESTIUS

Barceló ha informat que la conselleria ha publicat dos resolucions, seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat, per les quals s'ordenen la suspensió d'actes festius en les Falles i Magdalena i de les competicions esportives professionals amb públic.

En concret, s'ha decretat la suspensió dels actes festius de les plantà, mascletà, castells de focs artificials, ofrenes, desfilades i cercaviles, concerts i revetles, carpes i festejos taurins fins que "la situació sanitària permeta la seua reconsideració". No obstant açò, ha aclarit que "es pot anar a un casal a sopar com a un restaurant".

De la mateixa manera, les competicions i esdeveniments amb caràcter professional no podran celebrar-se "més que a porta tancada i sense assistència de públic fins que es valore que la situació sanitària permeta deixar sense efecte aquesta resolució o reduir el seu abast".

Així mateix, ha anunciat que en els pròxims dies es publicarà una resolució per a unificar les mesures de prevenció i contenció de l'epidèmia en tot el territori de la Comunitat Valenciana que, ha recalcat, afectaran "totes les administracions públiques", inclosos els Ajuntaments.

Barceló no ha avançat quines noves mesures s'implantaran, però ha aclarit aquesta resolució s'adoptarà "seguint els criteris que s'estan consensuant amb el Ministeri" i, sobre aquest tema, ha recordat que hi ha un Consell Interterritorial diari. "Hi ha una col·laboració extraordinària, mai el sistema ha estat més compacte", ha ressaltat.

En qualsevol cas, ha assenyalat que, de moment, no es contempla la suspensió de classes, més enllà dels dies festius ja aprovats per Falles i Magdalena que es mantenen, com s'ha acordat a Madrid on "sí hi ha una situació extraordinària".

De la mateixa manera, ha assenyalat que s'està en contacte amb la sanitat privada que també "ha de seguir les directrius del Ministeri i de la Conselleria". "Es manté una coordinació amb els hospitals privats i Salut Pública els resol també tots els seus dubtes", ha garantit.

Així mateix, ha explicat que es mantenen videoconferències amb tots els departaments sanitaris per a saber el grau d'ocupació dels llits i poder "resituar els pacients si fora necessari". "El sistema té capacitat de resposta", ha garantit.