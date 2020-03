Coronavirus.- Desconvocada la vaga de neteja en col·legis públics de València per la necessitat de mantindre la higiene

20M EP

El Comité de Vaga de la neteja dels col·legis públics de València desconvoca la vaga prevista per a dijous i divendres a causa de la situació ocasionada per l'expansió del coronavirus: "el treball de neteja que realitzem és bàsic per a mantindre la higiene en els centres educatius públics de preescolar, infantil i primària de la ciutat de València desinfectats davant qualsevol infecció o virus".