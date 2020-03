Cortes, abrasiones, mordiscos... las lesiones que acumulan los concursantes en 'Supervivientes'

Apenas llevan unas semanas, pero la dureza de la vida en la isla de Supervivientes 2020 se está dejando ver ya en las lesiones y heridas que aquejan a sus concursantes. Piedras y coral afilado en el lecho marino, el manejo de machetes y navajas o los animales salvajes son sus principales 'enemigos'.

Por ejemplo, Yiya ha tenido que recibir puntos de sutura en el dedo gordo de su pie derecho, después de hacerse un profundo corte al salir a pescar. Con su particular estilo de expresarse aseguró que lo tenía "fileteadito" y "recosido como un morcón”.

Ferre, por su parte, tiene las manos llenas de ampollas provocadas por el esfuerzo físico de las pruebas de recompensa y de tareas como hacer fuego. El concursante tuvo que hacer algunos de los juegos con guantes para proteger su maltrecha piel.

Una afección muy común en la isla son los problemas intestinales y estomacales, algo que ha sufrido ya, por ejemplo, Rocío Flores, que "mala de la tripa" tuvo que salir corriendo durante una gala para atender a la llamada de la naturaleza.

En la última emisión pudimos ver cómo Ana María Aldón trataba de coger cangrejos cuando un ermitaño la agarró un dedo con las pinzas. Al tratar de liberarse del animal, acabó por perder "un trocito de carne" del apéndice.

De las pequeñas lesiones no se ha librado ni la presentadora sobre el terreno, Lara Álvarez, que hace unos días sufría una caída que le dejaba algunas heridas en las manos y una rozadura en una rodilla. "Podría inventarme una historia fantástica, pero la realidad es que me caí en bloque hacia delante y ya está, pero estoy perfectamente, no me duele nada. Así que no es grave", explicaba ella misma.