Coronavirus.- Air Nostrum anuncia mesures de xoc davant una situació "dramàtica"

En una carta remesa a la plantilla, dins de la seua política que els seus treballadors coneguen els primers i de forma directa la situació de la companyia, segons ha informat a Europa Press la firma, Bertomeu detalla que està caent el tràfic "dràsticament" i s'estan preparant per a "potencials escenaris pitjors, en línia amb el que està succeint en altres països europeus".

En Air Nostrum s'ha notat "moltíssim" la caiguda de reserves i açò ha obligat a cancel·lar, de moment i en coordinació amb Iberia més de 300 vols fins a finals d'abril, segons l'escrit, que detalla que encara que les cancel·lacions se centren principalment en rutes internacionals, també estan cancel·lant enllaços domèstics. Aquesta nit han suspès tots els vols amb Itàlia fins a, com a mínim, el 25 de març.

Bertomeu, en la carta, escrita després de conéixer l'última ordre del govern, assegura que estan treballant internament i amb els seus aliats mentre analitzen les mesures que hauran de prendre davant la nova situació de mercat que "no té precedents i és dramàtica" i, dins d'elles, han activat una política molt estricta de preservació de tresoreria com a mesura inicial de xoc.

Diu que li preocupa "moltíssim" la 'italianització' de la crisi perquè "una restricció dels desplaçaments domèstics, com ahir van ordenar les autoritats d'eixe país, aniria a la jugular dels ingressos".

El coronavirus no només ha afectat durament Air Nostrum en l'operació regular, també s'estan anul·lant vols xàrter tots els dies i l'operació en règim de wet lease per a tercers pràcticament ha caigut sencera, segons subratlla en l'escrit. "Estàvem negociant col·locar entre 4 i 5 avions en la temporada d'estiu en aerolínies de primer ordre europees -tal com ja havíem vingut fent en anys anteriors- i aquests dies els clients ens estan comunicant la no firma d'eixes operacions", ha detallat.

"Això vol dir que des de ja i per un període que no estem capacitats per a determinar, tindrem aturats entre regular, wet lease i xàrter un nombre molt important d'avions per als quals teníem preparats tots els recursos personals i materials, la qual cosa ens col·loca en serioses dificultats davant les quals caldrà actuar", ha explicat.

SUPERVIVÈNCIA, PRINCIPAL PRIORITAT

Assegura que la supervivència de la companyia "és ara la principal prioritat" i per a aconseguir-ho apel·la a l'ajuda i la comprensió de tots. En aquest sentit trasllada que seguirà informant de l'evolució de la crisi i del pla de contingència quan estiga més definit.

En l'escrit, en el qual trasllada la dimensió que l'impacte del Coronavirus està tenint en el sector, Bertomeu indica que l'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA), de la qual formen part quasi 300 aerolínies, va anticipar fa a penes tres setmanes suposaria una retallada en els ingressos de les companyies aèries d'uns 26.000 milions d'euros sota la hipòtesi que el virus no es propagaria fora de la Xina.

La setmana passada, i ja amb més de 100 països amb casos d'infectats registrats oficialment, IATA va disparar eixes previsions a entre 56.400 i 101.196 milions d'euros, una xifra entre el doble i el triple que la previsió inicial, segons Bertomeu que assenyala que és "un verdader drama no solament humà sinó també econòmic".

En el sector turístic s'estan registrant caigudes en les reserves de viatges corporatius del 40, i del 30% en les de viatges vacacionals, segons assenyala, la demanda en les rutes domèstiques està caent i el llarg radi ja està afectat, especialment en les rutes amb Orient i els EUA pel que hi ha fets que avalen la magnitud de l'escenari davant el qual ens trobem.

"Lufthansa ja ha anunciat que pararà, ara com ara, 150 avions, ha cancel·lat 7.100 vols només en el mes de març i el seu president, que ha qualificat d''immens' el dany en les reserves, ha sol·licitat ajuda urgent al govern alemany", posa com a exemple, i afig que les aerolínies regionals també estan patint la situació d'incertesa del mercat, fa menys d'una setmana que va anunciar la seua fallida la major companyia aèria regional d'Europa, Flybe.