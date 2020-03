AMPL.-Coronavirus.- La meditadora llueix mascarilla i es reivindica com a símbol de calma fins que es reprenguen Falles

En un comunicat emès per BrilloySabor, l'estudi d'Escif -autor del monument 'Açò també passarà' juntament amb els artistes fallers Manolo Martín i José Ramón Espuig- es posa de manifest que la situació davant el coronavirus, que ha obligat a ajornar les festes sine die, és "una crisi mundial molt difícil de combatre".

"No existeix vacuna contra la malaltia i les infraestructures sanitàries es queden xicotetes davant la velocitat de propagació. S'està demostrant que les úniques armes que tenim per a combatre aquesta crisi són la paciència, la calma i l'esperança. Hem d'aconseguir descelerar el moviment de la societat el temps suficient com perquè la gent ja infectada passe la malaltia i no la seguisca propagant", argumenten.

I afigen: "Paciència, calma i esperança. Aquests són precisament els valors que transmet la gran dona meditant en la Plaça de l'Ajuntament. Açò també passarà. Una de les funcions primàries de la cultura és la de reforçar l'imaginari simbòlic de cada societat. L'art té eixa capacitat màgica de treballar amb el subconscient col·lectiu de tota una societat. La batalla contra el coronavirus és una batalla de comunicació i conscienciació. El bon ús dels mitjans i dels símbols serà ací crucial per a aconseguir restablir la calma".