L'accident s'ha registrat sobre les 8.00 hores en el punt quilomètric 342 de la mateixa via, per causes no precisades. Després de rebre l'avís, el CICU ha mobilitzat fins al lloc una unitat del SAMU.

L'equip mèdic solament ha pogut confirmar la defunció del motorista, de 59 anys, i ha assistit un altre home de 40 anys per crisis d'ansietat, sense necessitat de ser traslladat a centre sanitari algun.