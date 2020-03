Cayetano Rivera estalla contra el Gobierno por el coronavirus (y las redes estallan contra él)

A nadie se le descubre un mundo por decir que Cayetano Rivera no es muy partidario del actual Gobierno de España. No lo era antes del coronavirus... y no lo va a ser ahora. Por lo que su estallido contra el ejecutivo de Pedro Sánchez también se ha vuelto, en parte, contra él.

La escasa información fiable que en estos momentos se puede dar y, también, la desinformación exhaustiva sobre la enfermedad han hecho mella en la sociedad española, que está, nunca mejor dicho, contagiada de un ansia de medidas cautelares ante una pandemia para las que ningún gobierno -mirando ahora cualquier mapa- está preparado.

Sin embargo, lo que ha enervado al matador ha sido lo que él considera inoperancia del gobierno frente a una amenaza que estaba a las puertas y que finalmente ha entrado en nuestro país (actualmente hay más de 2.000 infectados, 47 personas fallecidas y algo más de 130 dadas de alta ya curadas).

El Covid-19 ciertamente es ya una realidad y para Cayetano Rivera las cosas no se han hecho como deberían haberse hecho desde la coalición de PSOE y Podemos, pues deberían haberse tomado prevenciones mucho antes y no tanto tiempo después de la alarma global.

De hecho, el diestro sitúa su cabreo en un día y un momento muy concreto: el pasado domingo, 8 de marzo, y en la celebración en forma de manifestaciones multitudinarias del Día de la Mujer Trabajadora en distintas ciudades de todo el territorio nacional.

"El Gobierno prefiere matar que morir", comienza diciendo el marido de Eva González en redes sociales, al tiempo que sostiene: “Nadie les iba a dejar sin su manifestación propagandística del 8 de marzo, ni siquiera el coronavirus mortal que nos amenaza. Irresponsabilidad por encima de todo. Es la triste conclusión que por desgracia me queda".

Pero la libertad de expresión tiene dos sentidos y las redes se han volcado en responder a este mensaje de enfado e impotencia del matador. Lo primero que le han hecho ver es que, por más que mucha gente lo piense, la lucha feminista no es propaganda de ningún partido.

Además, otros usuarios le han recordado que qué casualidad que no se acuerde en sus palabras de que el mismo día se celebró en Vistalegre un acto de Vox(en el que Ortega Smith, que padece el coronavirus, asistió y dio la mano a los allí congregados), que él mismo "también prefiere matar" por su trabajo en la tauromaquia o una exclusiva de Público que asegura que la gestión del PP ha cerrado una de cada cinco camas de los hospitales madrileños -la Cadena Ser avanza hoy que un hospital privado ofrece pruebas de coronavirus a 300 euros-.

A día de hoy el Gobierno ya ha comenzado a tomar medidas más drásticas y severas, como la cancelación de las Fallas valencianas (solo han sido suspendidas por guerras y un impuesto) y está por ver si la Semana Santa se puede llevar a cabo.

De hecho, este mismo martes Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía, aseguraba no ver "razones motivadas" para suspenderla, pero hasta Fran Rivera ha asegurado en Espejo Público que él la suspendería -como se han cancelado o retrasado ya conciertos, rodajes, firmas de Operación Triunfo o el Festival de Cine de Málaga-.