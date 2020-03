Coronavirus.- La falla de l'Ajuntament, quasi buida: els escassos visitants mostren comprensió encara que també "pena"

És el cas d'una parella de Barcelona que va arribar anit a València amb una reserva d'hotel per a passar 10 dies en la ciutat. "Arribàrem ahir de Barcelona sense saber res de res. I ara ens assabentem", ha afirmat la dona en declaracions a Europa Press, que ha agregat que de moment han decidit quedar-se en la ciutat: "Visitarem València sense falles i els pobles del voltant", ha asseverat.

El marit ha afirmat que li pareix "correcta" la mesura adoptada perquè "si hi ha perill, el primer són les persones que la festa", ha dit, per a agregar que a ells a Barcelona també els van suspendre el congrés del Mobile o la Fira Alimentària.

No obstant açò, opina que la mesura "s'havia d'haver adoptat molt abans que hagueren tret tots els atifells al carrer, perquè açò es podia preveure amb la situació que travessàvem", ha assenyalat moments abans de fer-se una fotografia davant de la falla per a acomiadar-se d'ella i tindre-la com a record.

No ha sigut l'únic turista que s'ha acostat fins a la plaça per a prendre fotografies dels monuments muntats. Una altra dona, que viu en la província de València i que s'ha acostat fins a la plaça per a prendre imatges, ha mostrat el seu descontentament amb la mesura: "Ens pareix molt mal però... Què hem de fer? L'excusa és evident, però està molt mal. És una pena", ha assenyalat.

Per la seua banda, dos valencians que també passaven per la plaça, han comentat: "Açò l'havien d'haver suspès abans del divendres passat. Van donar aleshores permís i autoritzacions per a muntar totes les falles i monuments i amb tot eixe cost econòmic ara se'n van a quedar les falles sense recursos per a pagar-los", ha lamentat un d'ells.

El seu company ha manifestat que "estava clar" que se n'anaven a suspendre les falles, i s'ha preguntat: Per què no s'han pres les decisions abans? Tenien por i s'han esperat al fet que Madrid els diguera el que havien de fer -en referència al Govern valencià-". "La mesura arriba tard i fora de temps", ha postil·lat.

"QUI PAGA TOT AÇÒ?"

Un operari que es trobava en la falla de la plaça de l'Ajuntament ha comentat que estan esperant a veure què va a ocórrer amb els monuments ja traslladats i a mig muntar.

"I si ens diuen de retirar-ho tot, es pot, però... Qui ho paga? Les comissions també voldran els seus diners dels monuments... Com ho paguem? I on emmagatzemem les falles? I haurà d'haver-hi vigilància... Es necessita una ciutat sencera per a guardar totes les falles", ha manifestat.