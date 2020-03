Coronavirus.-Floristes creuen que ajornar Falles arriba "tard" perquè totes les comissions ja tenen els seus encàrrecs

Segons han assenyalat fonts de l'Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana a Europa Press, l'entitat ha remès un comunicat a tots els floristes que formen part d'ella per a traslladar-los la situació actual després de donar-se a conéixer la passada nit l'ajornament de la celebració de les Falles a causa de la crisi del coronavirus.

Així, han apuntat que la major part dels establiments de floristeria tenen ja el gènere per a la confecció dels rams destinats a les ofrenes en les seues botigues i que, si no és així, estan a punt de rebre les comandes fetes per a aquest fi. Igualment, han comentat que alguns comerços han començat ja a preparar els rams i que uns altres han començat el procés previ que requereixen les flors per a fer-los.

En aquesta línia, des de l'Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana han ressaltat que "tota la flor per a l'Ofrena ja està tallada".